Furor por Barbie: ¿llegó la ola rosa a los cumpleaños temáticos en San Juan?

jueves, 27 de julio de 2023 15:40

No hay dudas que "Barbie" es una de las películas más exitosas e influyentes del año. Como la muñeca que le da origen, la "ola rosa" llegó con fuerza al circuito comercial y varios rubros se subieron para instalar productos e incrementar ventas. Desde indumentaria a los accesorios, se logró un buen impacto desde su estreno y uno de los rubros en los que se esperaba que impactara fuerte es el de eventos infantiles.

Sin embargo, la icónica muñeca no entró en el rubro cotillón con una fuerza arrasadora sino que va ganando poco a poco su lugar frente a unos "tanques" imbatibles. Diario La Provincia SJ consultó a dos emprendedoras de consolidada trayectoria en la creación de cotillón personalizado y, aseguran, los sanjuaninos se inclinan por los personajes clásicos.

Alexandra Nuñez, de Papelito Singular, contó a este diario que "sobre Barbie, hace un tiempo, viene a full pero en otros países y provincias. Pero en San Juan aún no hay ni consultas para armar cumpleaños. Los clientes están locos todavía con temáticas como animalitos; es furor y me los piden un montón. Somos más clásicos".

En ello, dijo que "he pensado armar propuestas para ver qué respuesta tenemos. En otros lugares es un bombazo, Barbie pero acá todavía no se enganchan". Para "tantear" a sus clientes, Ale tiene pensado armar una propuesta integral con las famosas cajas visor de la muñeca que son un imán, ya sea para colocar golosinas o las gigantes para sacarse fotos.

En tanto, Yanina Escobar, de "Luna Lunera", coincidió con Nuñez que Barbie no es ni por asomo la preferida para las temáticas infantiles. "Hace años que no me piden nada de Barbie. Es más, lo último que hice fue la temática "boda mágica en París" con unas siluetas y todo para un cumple temático. Pero esto es algo que no sólo pasó con ella", resaltó a este diario.

Es que, afirmó, lo mismo pasó con otros personajes o películas que parecía que iban a revolucionar las fiestas y al final, no engancharon al siempre desafiante público infantil. "Me pasó con la película "Encanto" y con "Merlina", incluso con Mario Bros. La gente sigue pidiendo todo de Princesa Sofía, Sonic y los clásicos motivos. Y he detectado que no sólo pasa en San Juan, sino que en el grupo de emprendedoras nacionales que integro pasa lo mismo. Lo que más ha llamado la atención son las cajas exhibidoras para golosinas".

Yanina señaló que, con otros personajes, hizo proyectos pero no hubo demanda por lo que ahora está atenta a qué piden los clientes. "De Barbie se puede armar de todo: cajitas almohadas, centros de mesa, bolsitas personalizadas, stickers, adornos y piñatas. Pero estoy esperando a que se genere el interés porque la gente sigue pidiéndote lo mismo. Para el día del Niño sí voy a generar propuestas, como libritos para colorear", se sinceró.

En comercios

En casas de cotillón del centro sanjuanino ya se está asomando la ola rosa en vidrieras como enganche para los clientes. Desde la siluetas del perfil de la muñeca a globos fucsia.

Además, una casa comercial apostó por generar la caja visor, que simula al empaque de la muñeca Barbie para sacarse fotos. Colocada en la vereda, no pasa desapercibida.