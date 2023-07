IPV agrupará los nuevos sorteos de casas para al menos 8 departamentos y resaltó un dato clave

miércoles, 26 de julio de 2023 08:01

IPV prepara la logística de nuevos sorteos de barrios en San Juan, en al menos de un complejo en 8 departamentos y analiza si se suman más, de acuerdo al ritmo de obra. Para agilizar, apuestan a agrupar los sorteos y que el azar defina a quienes tendrán que pasar por un análisis de documentación para saber si accederán al sueño de la casa propia.

"Pueden sumarse más barrios para sortear. Por ahora, tenemos barrios en Chimbas, Caucete, Jáchal, Ullum, Zonda, Calingasta, San Martín y Capital. Son alrededor de 2000 viviendas y la intención es comenzar a fines de agosto. Todos estos procesos llevan sus tiempos ya que tienen que cumplir con pasos administrativos, legales y también, tenemos que contemplar la disponibilidad de la sala de sorteos de la Caja de Acción Social. Por eso, es probable que agrupemos en un día más de un departamento para sortear las casas", explicó a Diario La Provincia SJ, Marcelo Yornet, director de IPV.

Resaltó que, a medida que se defina el cronograma, se lanzarán las inscripciones para los sorteos que serán a través de la web del IPV. "Para participar, no sólo es necesario estar en el padrón de IPV sino que hay que optar por un barrio para el que se quiere participar. Si no lo hacen, no podrán ser sorteados. Una queja constante de la gente es que llevan muchos años inscriptos y no acceden a la vivienda pero nunca se postularon a un sorteo. Eso es fundamental", dijo.

Yornet explicó que harán sorteos de barrios que se terminarán en lo que queda del año y hasta el primer trimestre de 2024. "Lo hacemos así porque lleva tiempo analizar la documentación de cada preadjudicatario. Y si el barrio finaliza obra y no se cuenta con los adjudicatarios, implica meses en los que las casas estarán vacías y quedan expuestas a una usurpación o un gasto extra para el Estado, para contratar seguridad extra", justificó.

Señaló que, si bien hay 8 departamentos con al menos un barrio en condiciones de sortear, "pueden agregarse más".