Aseguran que una ola de calor inusual atravesará San Juan: cuándo será

martes, 25 de julio de 2023 13:40

De acuerdo a lo que marca el pronóstico, este fin de semana se registraría un particular fenómeno en San Juan y en gran parte del país. Se trata del paso de una ola de calor poco frecuente, tanto por la época del año como por las temperaturas que podría generar.

El meteorólogo Pedro Mazza detalló cómo será el fenómeno y analizó proyecciones del 30 de julio. "Este mapa muestra lo que se prevé para el domingo, en horario de las 00 tiempo universal coordinado pero debemos retrotraerlo 3 horas, con lo que no ubicamos en el sábado. Ese día, todo el centro y norte de Argentina estará bajo una masa de aire caluroso que excede con holgura el final de julio".

"Nos va a sorprender la temperatura", destacó el profesional en su informe. "Para La Pampa, el Litoral y noroeste argentino, para las provincias del centro, Córdoba, Santiago del Estero y para Cuyo significará una situación de calor de verano, más que de primavera. Esto no obedece a una situación de viento Zonda, como las que ocurren en San Juan, Mendoza o La Rioja. No es así, es una situación de las típicas olas de calor que se dan en verano, no en invierno", expresó.

Sobre cómo estará el día, Mazza expresó que San Juan y las provincias aledañas estarán "abrazadas por una ola de calor típica del verano. No se sorprendan si escuchan: "más de 30º o cerca de 35º" en Córdoba, en San Juan, La Rioja, Catamarca, Mendoza o en La Pampa".