Karina Palacio reveló que atraviesa un duro momento de salud y le habló a Silvina Luna

lunes, 24 de julio de 2023 12:05

Con un emotivo video, la conocida personal trainner y conductora sanjuanina, Karina Palacio, usó sus redes sociales para contar que atraviesa un duro momento de salud y en su mensaje le habló a Silvina Luna.

Este domingo en su cuenta de Twitter, Palacio expresó que deberá parar en sus actividades ya que en una consulta médica le expresaron que su cuerpo se lo pide para poder sentirse mejor. Sin embargo, sostuvo que habría sufrido abandono de persona y realizará una denuncia a profesionales médicos.

"Me viene hablando el cuerpo. Y lo subestimo, el jueves me sentí quebrada y solo quería llegar y acostarme.... Es ahí que lo escuche, fui al médico y me dijeron basta, quietud, remedios, hielo y cama", comenzó escribiendo Karina.

Y agregó: "Mis 55 ya me empezaron a pasar facturas y por no decir "no" pasa lo que hoy estoy viviendo (...) Denunciaré a la clínica que me hizo abandono de persona a su dueño tan reconocido. Hace 4 años se lavaron las manos y hoy lo estoy pagando con mi salud".

En ese entonces, mencionó a Silvina Luna y cuestionó las críticas por las cirugías. "CUANTAS MAS @silvinalunaoficial. Basta de mala praxis y basta de otras que te dicen para que te haces algo. Cada mujer es única y personal, hay historias atrás de una cirugía", recalcó. Por último, aseguró que irá a la justicia.