Impulsan testeos para detectar la Hepatitis, la enfermedad "silenciosa" que afecta a sanjuaninos

lunes, 24 de julio de 2023 17:53

Esta es la semana mundial de la Hepatitis y el próximo 27 es su día de referencia. Se trata de una enfermedad que cuenta con vacunas y tratamientos que tienen una alta efectividad pero es clave su detección. Es que no es tan evidente como se cree y en muchas personas avanza de forma silenciosa y por ello, es clave la detección con testeos.

"Acerca de las hepatitis virales, sobre todo la B y la C, podemos decir que tienen cura pero notamos que, durante la pandemia, no hubo detecciones tempranas y con ello, aparecen complicaciones. Con el tiempo pueden desencadenar cuadro graves como cirrosis hepáticas y cáncer; es por eso que un testeo puede marcar un antes y un después", explicó a Diario La Provincia SJ, la Dra. Sandra Ferrari, jefa de Infectología del Hospital Rawson, sobre el trabajo a través del programa de prevención de enfermedades infecciosas.

Insistió en que la hepatitis es una enfermedad "silente": "tiene que ver con que el 30% de quienes la tienen no tuvo síntomas, 30% lo transitó como estado gripal y el resto tuvo síntomas como "ponerse amarillos", vómito, malestar general y fiebre. De manera que la mayoría no tuvo síntomas claros y un testeo puede determinar si se tiene o no la enfermedad y actuar en consecuencia".

Incluso si no hay detección de la enfermedad, "si la persona no tiene la vacuna contra la Hepatitis B se la puede colocar". Para esa clase de la enfermedad, la vacuna es efectiva. Mientras que para la Hepatitis C, "hay tratamientos recientes, muy efectivos y sin efectos secundarios agresivos. Duran de 8 a 12 semanas y es con pastillas. Si la persona tiene obra social, debe cubrir el tratamiento y si no, el Estado provee la medicación", contó.

El testeo consiste en un análisis de sangre, cuyos resultados demoran aproximadamente 48 horas y el paciente puede conocer cuál es el camino a seguir.

Los datos

-Para testearse hay que presentar el DNI y si se cuenta con obra social, exhibir el carnet y el último recibo de sueldo.

-El horario de atención es de lunes a viernes, de 14 a 17 horas en el sector del ex Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. La atención es espontánea, sin turnos.

-No es necesaria una prescripción médica

-Además de Hepatitis, se realizan testeos por HIV y Chagas.