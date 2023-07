Ernesto, el bibliotecario que trabajó casi 60 años en la universidad y ahora se jubila

lunes, 24 de julio de 2023 00:00

La vida está llena de etapas y transiciones, y la jubilación es una de ellas. Para muchos, es un momento muy esperado, un merecido descanso después de décadas de trabajo arduo. Sin embargo, para otros, puede representar un desafío emocional y una lucha interna.

Ernesto Carrizo, el jefe de bibliotecarios de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales está dentro de los segundos. Después de casi seis décadas de trabajo, recibió la notificación que anuncia su retiro. Mientras continúa elaborando estrategias para los postgrados en los que seguirá trabajando, dialogó con Diario La Provincia SJ y recordó los puntos más destacados de su carrera.

Su ingreso a la casa de altos estudios fue antes de que existiese la Universidad Nacional de San Juan. “Comencé a trabajar en la universidad el 10 de mayo de 1965, cuando apenas tenía 20 años. Por ese entonces era la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento. La universidad se creó en agosto de 1964, por lo que a fines de ese año comenzó la etapa de organización formal. Tenía dos facultades la de Humanidades y la de Artes, cuya actividad se centraba en una biblioteca”, recordó sobre los comienzos de la educación superior.

Según lo que estaba planificado, la biblioteca tendría un rol primordial en la educación de cientos de sanjuaninos, pero se enfrentaban al problema de no tener gente capacitada para estar detrás del mostrador, guiando a los alumnos entre los distintos autores y tomos. “Tenían un ciclo básico con horas centradas en lecturas obligatorias, por eso la vida estudiantil estaba muy ligada a la biblioteca. Pero necesitaban a gente preparada para guiarlos y en ese momento no había. Por ello, organizaron un curso con docentes de la Universidad de Buenos Aires, entre ellos las profesoras Josefa Emilia Sabor, Emma Linares, Marta Molteni”, agregó con una memoria prodigiosa.

Alrededor de 35 personas que fueron elegidas luego de analizar antecedentes y entrevistar a los postulantes para realizar una capacitación. “El curso era intensivo. Fueron 40 días en los que cursamos mañana y tarde en la Biblioteca Franklin. Teniendo en cuenta la asistencia, las evaluaciones diarias y la evaluación final, hicieron un ranking entre los postulantes. Así seleccionaron a las seis personas que necesitaban inicialmente para trabajar en la biblioteca. Alicia Rodas encabezó la lista y yo quedé segundo. También estaban Jorge Eduardo López Méndez, Enrique Kirby, Eduardo Lozada, entre otros. Con ellos comenzamos a trabajar”, aportó Carrizo.

Hasta ese momento, Ernesto estudiaba inglés y trabajaba en la Biblioteca Asjicana, así que ya tenía dos años de experiencia. Más allá de todo, a sus 20 años, ingresó como Jefe a la biblioteca con la que logró superar sus límites. “Trabajamos mucho. Generamos un movimiento de bibliotecología social en San Juan. En el año 65 organizamos el Centro de Estudios Bibliotecológicos, del que participábamos alrededor de 30 personas entre bibliotecarios, profesores y bibliotecas públicas. Nos fuimos perfeccionando y avanzando desde la tecnología. Comenzamos a organizar reuniones regionales con Mendoza y San Luis y luego sumamos a bibliotecarios de otras provincias. Muchos años después, en 1978, gracias a estas reuniones se recomendó la creación de una carrera de bibliotecología”.

Fue así como en marzo de ese año nació la Escuela de Bibliotecología, que actualmente se llama Instituto Superior de Bibliotecología Doctor Mariano Moreno y que funciona en la Escuela Superior Sarmiento.

Nacimiento de la UNSJ

Pocos años después la casa de altos estudios pasó al ámbito nacional y se transformó en la Universidad Nacional de San Juan y con ella, su biblioteca. “Cuando en el año 1973 se crea la UNSJ, nosotros, un grupo de miembros que representamos a los no docentes, quienes nos autodenominamos cuerpos de delegados de cada Facultad, participamos en las negociaciones que tenían Nación y Provincia para preservar los derechos de todos los empleados. Más adelante, fuimos propulsores de la creación del gremio APUNSJ, la Asociación del Personal Universitario, para no depender de otros gremios no universitarios”.

En paralelo a su trabajo, Ernesto siguió capacitándose. Se recibió de la Licenciatura en Ciencias Políticas y luego realizó una Maestría en Gestión de Organizaciones y Maestría en Administración Educacional. No le gusta quedarse quieto y tiene una sed por el conocimiento que en una época particular de la Argentina le jugó en contra. “En la dictadura militar me echaron porque era demasiado movedizo, pero me reincorporaron como a los tres meses porque analizaron y creo que no tenían nada para objetarme”.

Terminadas las negociaciones y reincorporado en su puesto, tuvo por delante el desafío de mudar los ejemplares. “En el 74 comenzamos toda la tarea de organización ya como Universidad Nacional. La biblioteca pasó a ser la Biblioteca Central de la Facultad de Sociales (aunque en un primer momento era de la Facultad de Humanidades y Artes, todo en un solo conjunto). En ese momento, la biblioteca funcionaba en la calle Mitre al 564 oeste entre Salta y Santiago del Estero. En 1975 hicimos la mudanza al Complejo Universitario Islas Malvinas de más de 20 mil volúmenes, cerca de 30 mil si sumamos los periódicos y revistas. Fue una logística de varios meses”.

Durante sus 58 años de carrera, organizó concursos, un micro de radio, viajó por todo el país para difundir en qué trabajaba San Juan en términos de automatización y estuvo detrás de infinidad de propuestas formativas con las que continuará trabajando a partir de ahora. “Hice muchas cosas, pero todavía me quedan varias por hacer y como siempre digo, todavía tengo algún daño que hacer”, sentenció.

Ernesto Carrizo, un hombre de 78 años, con el mismo espíritu que a los 20, pero con todo el conocimiento y empuje digno de una persona ilustre.