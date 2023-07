Turistas nacionales y eventos: el impulso de la segunda semana de vacaciones de invierno en San Juan

domingo, 23 de julio de 2023 08:16

Se termina la segunda semana del receso invernal y la más fuerte para San Juan. Es que fue la última para el turismo interno y la primera que concentró visitantes de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que llegaron no sólo a descansar sino a participar de convocantes eventos. Eso movió la aguja en positivo para el sector que resaltó que se encaminan a cerrar este mes en positivo.

"Tuvimos una primera semana con un movimiento menor al esperado pero todo cambió esta segunda semana. Recibimos visitantes de varias provincias y en lo que es el Gran San Juan, nos vimos favorecidos nuevamente por el calendario de eventos deportivos que nos trajo dos importantes actividades. Con ellas, prácticamente hemos tenido plena ocupación", marcó Fabio Nievas, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Expresó que "lo que nos aportan los eventos deportivos es poder equilibrar la balanza de reservas en todo el año. Para el "Desafío de las Estrellas" (TC) tenemos fuerte demanda nacional de equipos y fanáticos mientras que con la Maratón Internacional de San Juan (Adventure Pro y Federación Atlética Sanjuanina), recibimos visitantes de otros países. Los prestigios de esos eventos se trasladan a nuestra provincia y nos llevan a tener que estar a la altura en servicios e infraestructura". Por ello, insistió en que, de cara a la asunción de un nuevo gobierno provincial, "nos interesa preservar esto porque costó mucho poder organizarnos y el Bureau de Eventos logró un calendario que es beneficioso no sólo para nuestro sector sino para el comercio, el transporte y otros servicios".

Debido a la demanda prácticamente asegurada, tanto el sector hotelero como el gastronómico no armaron fuertes promociones para los visitantes. "No fue necesario porque tuvimos reservas; no obstante sí tuvimos detalles que los turistas valoran mucho. Por ejemplo, sumamos degustaciones de productos regionales y vinos y se hizo atención en el consumo de postres sanjuaninos", detalló.

El efecto "día del amigo"

En el sector gastronómico, los empresarios se sorprendieron con la demanda de los sanjuaninos para lo que denominaron "la semana del amigo". Es que la demanda en reservas fue en aumento desde el pasado lunes y hasta este domingo, se aguarda plena demanda.

"Con agrado, vimos que se ha roto con una tradición. Esto es que los amigos no sólo se juntaron a cenar sino que desde el desayuno a la cena, han copado desde cafés a restós. Los grupos fueron más chicos pero ocuparon desde la mañana a la noche, haciendo que esta fecha sea más fuerte aún en nuestro calendario", dijo.

Y sentenció: "hemos trabajado muy bien esta semana que, junto al día de la Madre, son nuestro fuertes en gastronomía".