La Zurda, la abuela sanjuanina que jugará con la Selección de Básquet en el Mundial

domingo, 23 de julio de 2023 00:00

Ser campeón del mundo es un sueño para el que no hay edad. Silvia Araya es una muestra de eso. Empezó a jugar al básquet a los nueve años y ahora intentará alzar la copa mundial con la Selección +65.

Sus compañeras la apodaron como "la Zurda" y ya ha recorrido miles de kilómetros por toda la Argentina levantando trofeos en distintas categorías. Está a punto de enfrentarse a un gran desafío en su carrera, esta vez, en Mar del Plata.

Silvia era una niña cuando comenzó a jugar al básquet y lo hizo hasta poco después del nacimiento de su hijo.

“Empecé a jugar a los nueve años. Lo dejé a mediados de mis veinte cuando le ganamos a Mendoza el Campeonato Argentino, mi hijo tenía 8 meses. Justo se dio que todas nos empezamos a casar y el equipo se deshizo”, recordó la jugadora en Diálogo con Diario La Provincia SJ.

Volver al ruedo

Pasó toda una vida, para ella y para sus amigas, pero hace once años le volvió a picar el bichito y decidió volver a la cancha. “Rosa Sánchez es el motivo por el que yo y casi todas las de nuestra generación volvimos. Empezó a convocar a las jugadoras. Me enteré un martes y el miércoles ya estaba entrenando. Ellas estuvieron haciendo un bingo y empanadas para juntar plata e ir al Campeonato Argentino. Yo decidí pagar y viajé con ellas. De ahí, no dejé nunca más. Hasta la fecha estamos juntas y me encanta. Es un cable a tierra que tenemos todas las mamás y abuelas que vamos al Maxi Básquet. Hay chicas de entre 30 y 70 años”, agregó “la zurda”.

Los años pasaron pero las jugadoras siguen teniendo la misma pasión que cuando eran adolescentes. “De ahí no paramos más. Junto con otra sanjuanina, Mabel Sánchez, fui al Panamericano y eso fue muy importante. Hace más de un mes fuimos a un campeonato regional en Alvear (Mendoza)”.

Los entrenamientos son dos veces por semana, de hora y media e incluyen ejercicios de gimnasia, con pelota y un partido final. “Si alguien se quiere sumar, siempre hay tiempo para hacerlo. Las categorías son acordes a la edad así que si hay alguien que se lo esté pensando, solamente puedo decir que esto es hermoso, es lo más grande que pude haber practicado. Te da salud mental y física, porque a mis 69 años no tomo ningún remedio, además de que tenemos chequeos de salud muy frecuentes para poder participar de cada campeonato”.

Las chicas quieren ser mundiales

Más allá de todas las ventajas que tiene para sus jugadoras el Maxibásquet, las chicas tienen el sueño de convertirse en campeonas mundiales y este año tendrán la oportunidad de serlo, ya que en agosto, se realizará en Mar del Plata el XVI World Maxibasketball Championship.

Hasta allí, llegarán los mejores de 32 países, incluidos Brasil, Australia, Colombia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, México y Japón. Silvia ha sido una de las jugadoras convocadas para representar al país en la categoría +65 y se enfrentará a equipos de Alemania, Chile, Ecuador, El Salvador y México (según lo manifiesta el portal oficial, hasta el momento de publicar esta nota). Estas son las jugadoras que buscarán la gloria en Mar del Plata.

“Me anoté porque esta vez se hacía acá en la Argentina y me seleccionaron para el Grupo A. Para tener este puesto hemos tenido que ir a entrenamientos en Paraná y en Rosario. Siempre se tiene la ilusión de ganar, pero más que nada nos vamos a divertir”, sentenció Araya.