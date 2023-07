Dayana, la intérprete de lengua de señas que "abrió puertas" a la comunidad sorda en IPV

domingo, 23 de julio de 2023 14:48

Cuando ingresó, nunca supo que su "trabajo social" iba a remitirse a una de sus vocaciones. Pero con su disposición y amabilidad literalmente abre puertas a soluciones de distinta complejidad que antes estaban lejanas. Dayana Luna es intérprete de Lengua de señas y estudiante avanzada de la Licenciatura en Trabajo Social y trabaja en Mesa de Entradas de IPV. Allí es faro y luz para las personas de la comunidad sorda que van a inscribirse en el padrón para postularse a una casa o hacer distintos trámites. Una oportunidad que la puso frente a frente con un servicio humanitario y de accesibilidad.

Su llegada a IPV se dio gracias a la postulación a una pasantía, por un convenio entre la UNSJ y el Ministerio de Obras Públicas y Servicios. Cuando conocieron su perfil, no lo dudaron. Ella era el puente de comunicación para que personas con sordera pudieran concretar gestiones.

"Iba a ser más funcional ahí, en el departamento Administrativo. Hace un año y medio estoy allí. Las pasantías eran por un año y nos extendieron por dos. Estoy agradecida de tener compañeros increíbles y el ambiente laboral es hermoso y hay inquietud de parte de ellos de aprender cómo se dice algo. Junto a ellos, fuimos detectando necesidades. Nuestro lema es "más soluciones, menos problemas", contó a Diario La Provincia SJ.

Además, estaban las inquietudes de sus compañeros por conocer de qué se trataba su trabajo como intérprete; hasta que la vieron en acción. "La primer situación que recuerdo fue la llegada de dos chicas sordas que querían hacer un trámite simple que es el cambio de titularidad. Un compañero no sabía cómo comunicarse con ellas. Nos reconocimos y pude ayudarles con su inquietud. Les expliqué todo y estuvieron muy agradecidas por el simple hecho de poder recepcionarles la nota, previo saber qué colocar en cada espacio", remarcó.

Esa intervención de Dayana generó un efecto multiplicador. Las personas de la comunidad sorda, cuyo número no es menor en San Juan, comenzaron a ir al IPV para buscar asesoramiento y su acompañamiento. "Lo hacen cada vez que se enteran que hay un intérprete en un estamento público. Lo hacen para aprovechar ese recurso del que disponen en ese momento. Es que la realidad es que no siempre lo tienen. Hay pocas reparticiones cuentan con un intérprete", relató.

Las inquietudes que plantearon ante el IPV fueron diversas: inscripciones en el padrón para acceder a una vivienda, consulta de deudas y pago de cuotas y cancelación, es decir terminar de pagar su casa. También denuncias varias.

Y en ello, hubo gestos que la conmovieron: "los pasantes tenemos nuestro horario de trabajo que no es el mismo que para planta permanente. Entonces, en ocasiones llegaba y había personas que llevaban más de una hora esperándome para que las atendiera. Con paciencia y comprensión, se quedaban a esperarme".

Ella, por su parte, no se limitaba a responderles dudas en Mesa de Entradas. "En el acompañamiento y asesoramiento, los guiaba a empezar o terminar trámites en otros estamentos del IPV. Porque si bien les explicaba cómo hacer para, por ejemplo, cancelar una vivienda después tenían que ir a otra oficina", señaló.

Eso la lleva a transitar desde su trabajo en Mesa de Entradas en el quinto piso del Centro Cívico, a ir a planta baja o el entrepiso. "No pueden ir solos a seguir el trámite porque en las otras dependencias no hay intérprete. Los acompaño a completar formularios y también, muchas veces a pagar en ventanilla", detalló.

En otros casos, se comunican antes con ella para contarle que quieren ir a inscribirse. "Entonces, coordinamos encontrarnos y hacemos el paso a paso", dice orgullosa.

La labor de Dayana, así como no está acotada a labores puntuales en su servicio a la comunidad sorda en IPV, se extendió a otros ministerios. En el Centro Cívico supieron convocarla de Planeamiento, por ejemplo, y ella va comprometida. "Agradezco a mis compañeros que me dejan ir. Es cuestión de sólo un momento, ir, ayudar y volver. Voy por todo el IPV y asisto a otras reparticiones", detalló.

En busca de la verdadera inclusión

Dayana puntualizó que IPV, como organismo que gestiona la posibilidad de acceso a la vivienda, también garantiza igualdad para recibir información. En ello, la comunidad sorda precisa de intérpretes para poder hacer todo tipo de gestiones.

"La información debe llegar a todos para que la mejora en la calidad de vida, a través de una vivienda, alcance a todos. Ellos estaban exentos muchas veces de esa información e incluso, desisten de hacer trámites. También, hay que reconocer que hay personas sordas que no saben leer ni escribir y les entregan un formulario que no pueden llenar. ¿Cómo hacen entonces?. Además, tienen una estructura gramatical distinta en su lengua de señas. La ley aprobada este año para la comunidad promueve reconocerla como su lengua natural y también promover su enseñanza. Sabemos que todo es un proceso y hay que accionar en ese sentido", reflexionó.

Acerca de su trabajo destacó que "me ayudó mucho para crecer en lo personal y lo profesional como intérprete de lengua de señas y estudiante de Trabajo Social. Estamos muy cerca de las situaciones problemáticas de los sanjuaninos, poder empatizar con ellos, entenderlos y saber qué podemos hacer por algo tan importante como es la vivienda. Además, estoy contenida por mis compañeros de trabajo y me dan ganas y entusiasmo para ir a trabajar. Me alientan a estudiar y crecer".

Perfil

Dayana desde los 16 años comenzó a formarse en lenguaje de señas y hoy tiene 29. "Empecé por curiosidad porque, cuando era chica, solía pasar por un local gastronómico en avenida Libertador y Mendoza (Capital) y veía cómo las personas sordas se convocaban allí para interactuar. Me llamó la atención y mi mamá fue la que decidió apostar por mi formación". A los 19 años ya trabajaba en escenarios como intérprete y fue ocupando varios roles para tender puentes con la comunidad sorda.

Además, fue decisivo para elegir su carrera universitaria. "Pude detectar que hay una desigualdad de derechos. No todos tenían acceso a la información y a la comunicación. Al cursar la carrera pude detectar que hay una vulneración de derechos de la persona sorda".

Entre las necesidades que detectó están las falencias para que una persona sorda se comunique en un hospital, para pedir un turno ya que no puede hablar por teléfono y cuando necesitaba hacer trámites, por ejemplo. "Es importante aportar para dar solución a las problemáticas que ellos tienen", señaló.

Cuando se reciba como licenciada en Trabajo Social, Dayana quiere dedicarse a asistir a personas sordas, víctimas de violencia de género. "Una persona oyente puede llamar al 144 pidiendo ayuda pero ¿qué hace una mujer sorda cuando están atentando contra ella? Quiero asistir en casos de violencia psicológica, física, económica, entre otros, donde la persona sorda muchas veces no tiene acceso a la información. Muchas veces, pasan por situaciones de violencia y no lo saben. Tienen una doble vulneración", explicó.