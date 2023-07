Merlot, el perro sanjuanino que es todo "un maniqui"

viernes, 21 de julio de 2023 00:06

Este viernes, se conmemora el Día Mundial del Perro para celebrar a los "peludos" que tanto cariño brindan a sus dueños. En este día tan especial para quienes aman a sus amigos de cuatro patas, una historia particular y encantadora emerge de entre las calles de nuestra ciudad.

En una concurrida calle comercial, donde las vidrieras atraen las miradas de los transeúntes, se encuentra un inusual "maniquí" que ha robado los corazones de quienes pasean por el lugar. Pero, para sorpresa de muchos, este no es un maniquí ordinario, se trata de Merlot, un bulldog francés que conquista a todos con su presencia desde el gran ventanal de “Presente Perfecto”.

“Lo tengo desde que era bebé. Su papá es de un criadero y conozco a los dueños de su mamá. Es un perrito buscado y querido. Llegó en un avión a las 7:00 de la mañana y a las 10:30 ya estaba acá conmigo en el negocio. Obviamente lo tuve en brazos un tiempo porque era muy pequeño y todavía no tenía todas sus vacunas, pero desde ese primer día viene siempre conmigo. Ya van a ser siete años de esto”, aseguró su mamá humana, Virginia Granado, a Diario La Provincia SJ.

Es su compañero inseparable y gracias a su tamaño y a su buen comportamiento, acompaña a su dueña en todo tipo de aventuras. “No solo estamos juntos en el negocio, viene conmigo de vacaciones, vamos juntos a todos mis compromisos. Tiene que ser algo muy muy fuerte como para que vaya sin él”.

El consentido del barrio y de las redes

No hay dudas de que es un “niño mimado”. “Es muy consentido. Todos los años tiene ropa nueva. Los vecinos lo aman, le regalan trajecitos, chiches o huesitos. Incluso, antes de la pandemia había un kiosco por el que pasábamos todos los días. Él se ponía en dos patitas y le regalaban un paquete de Tutucas. Creo que fundimos el kiosco”, recordó entre risas.

Como no podía ser de otra manera se hizo viral en las redes. “Hace unos días un chico que lo vio en la vidriera le hizo un TikTok y sé que se volvió viral. No le he hecho sus propias redes, pero ya todos mis contactos lo conocen y a mí me identifican con él. Si subo algo sola me preguntan por Merlot”.

Está muy acostumbrado a llamar la atención. “Si vamos pasando por un café, él sabe que todo el mundo lo mira, ya sea por su ropa o su caminar, pero si alguien no le presta atención, él se detiene y lo mira fijamente hasta que esa persona lo nota. No le gusta ser ignorado”, reveló Virginia.

La historia de este inusual protagonista canino nos recuerda que los lazos entre humanos y perros trascienden los límites convencionales. La fidelidad, el amor incondicional y la capacidad de conquistar corazones sin decir una palabra son cualidades que, sin duda, hacen que los perros se conviertan en parte esencial de nuestras vidas.

¡Feliz día peluditos!