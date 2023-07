Juanma y Mariana, Daniel y Juan Ignacio, cuando la amistad cambia vidas

jueves, 20 de julio de 2023 00:10

A veces, la palabra amigo se utiliza con ligereza, sin contemplar el valor de quienes realmente forjan con nosotros una conexión especial. Juan Manuel Romer y Marianela Rodríguez Fabregas y Juan Ignacio de Pasquale y Diego Ríos, son un ejemplo de un vínculo verdadero, que más allá de las palabras, se forjó y fortaleció a través de un gesto que les cambió la vida para siempre: la donación de un riñón.

Diario La Provincia SJ, los convocó para contar sus historias en este día tan especial. Juan Ignacio es cordobés y se conocieron gracias a que en el 2001 Daniel se trasladó a esa provincia para estudiar y se mudó al mismo edificio que la hermana de Nacho. En el caso de Juanma y Marianela, lo que los unió fue la fe, ya que ella conoció a Gema (quien actualmente es la esposa de su amigo), en un retiro espiritual.

El comienzo de la pesadilla

Juan Ignacio siempre supo que se tenía que cuidar y controlar. Es que su abuela y su papá tuvieron una enfermedad en los riñones que es genética. Pero pese a los exámenes regulares, llegó el temido momento en el que los médicos le dijeron que tenía que comenzar a dializarse para sobrevivir. "Mi papá estuvo alrededor de 12 años dializado, hasta que le llegó el trasplante cadavérico. Lo viví muy de cerca y sabía que me esperaba un camino duro, con muchas intervenciones cardíacas", contó Juan Ignacio.

"Toda la vida luché contra mi enfermedad con la esperanza de no llegar a diálisis, pero en un momento los nefrólogos determinaron que lo iba a tener que hacer. Soy profesor de Educación Física, y aunque trabajo de otra cosa, siempre me gustó mucho el hacer ejercicio y eso tuvo que esperar", agregó el cordobés.

En el caso de Marianela, se enteró desde muy pequeña que le esperaban tiempos difíciles. "Nací con una malformación congénita en los uréteres, así que desde chiquita transité por tratamientos medicamentosos y una dieta controlada. A los siete años me hicieron un reimplante de mis uréteres en el Hospital Garrahan y desde ahí quedé con una insuficiencia renal. Es como que las capitas de los uréteres que hacen que la orina no se devuelva a los riñones, en mi caso no funcionaban bien. El pis se me devolvía y eso me lastimaba. Cuando me operaron me lo acomodaron pero el daño ya estaba hecho en el riñón".

Si bien logró estar controlada durante más de diez años, sus riñones dijeron basta. "A los 21, mi función renal comenzó a decaer mucho y el 18 de abril del 2013 ingresé a diálisis a la espera de un trasplante", recordó con precisión.

Tomar la decisión de donar un riñón

Cuando el cuadro de Marianela empeoró, Juanma ya había formado una familia junto a Gema y ya tenían a la primera de sus hijas. Sin embargo, esto no lo frenó al momento de ayudar a su amiga. "Desde chico tuve la idea de ayudar a alguien en algo grande. A Marianela ya se le habían frustrado otros posibles donantes por incompatibilidades así que durante un mes le di vueltas en la cabeza a la idea de ayudarla. Primero lo charlé con su hermana para ver si me podía empezar a hacer los estudios porque no quería ilusionarla y como el grupo y factor eran compatibles ya hablé con Marianela". Marianela y Gema eran amigas desde hace casi veinte años y gracias a ella, conoció a Juanma, su donante.

Si bien se conocían desde el 2007, fue diez años después que su amistad se puso a prueba. "Juanma tiene una personalidad, un corazón hermoso y una visión muy altruista de la vida. Siempre está ayudando, de hecho es enfermero. Una noche me invitaron a su casa a cenar y me dijeron que lo querían intentar. Yo no lo podía creer y le dije que si se arrepentía en cualquier parte del proceso, aunque estuviésemos por entrar al quirófano, yo lo iba a entender".

La operación de Juan Ignacio y Daniel fue mucho más reciente. "A principios del 2021, en plena pandemia, estaba viviendo en San Juan cuando me enteré de que Juan iba a diálisis así que inmediatamente pensé en que yo podía ser su donante, pero había que hacer un montón de análisis primero para saber si éramos compatibles y si podía resultar. Ya en el primer resultado supimos que éramos altamente compatibles".

Proceso judicial para poder donar un riñón

Cuando se trata de una donación entre familiares, hasta tercer grado, no hay impedimentos legales. Sin embargo, cuando se trata de un amigo, hay que realizar un trámite y pedir la autorización judicial. Esto se debe a que la Justicia debe comprobar que haya una amistad genuina y que la donación no se deba a un intercambio económico.

"Tuve que manifestar mi voluntad de donar en una audiencia con un juez federal, un fiscal, dos asistentes sociales, dos médicos clínicos y dos psiquiatras. En un principio la audiencia fue formal, pero luego se fue haciendo más distendido. Así demostramos que efectivamente era una cuestión humana, de amor, de empatía", reveló Daniel.

Juanma y Mari lo tuvieron un poco más difícil. "Tuvimos que presentar un millón de fotos comprobando el vínculo. Yo ya estaba muy desgastada de la diálisis, necesitaban hacerme ese trasplante, tenía donante y solo faltaba el sí de la Justicia, que llegó un año después gracias a que hice conocer mi caso en los medios", explicó la joven.

Cómo se vive después de donar un riñón

Pese a lo que se podría creer, la persona que dona no tiene mayores consecuencias e incluso los "cuidados" que deben tener, son iguales a los que todos deberíamos ejercer para tener una mejor calidad de vida.

"En cada oportunidad que tengo lo cuento, por si hay alguien que se lo esté pensando. Mi cirugía fue muy simple. Duró aproximadamente tres horas y estuve internado solo dos días. Ahora hago una vida normal y tengo que cuidarme con lo mismo que todos deberíamos hacer, no consumir tanta carne ni sal, tomar más de dos litros de agua e intentar no fumar", reveló entre risas cómplices con su amigo.

Juanma coincide completamente en esto. "Durante el proceso de pruebas los médicos te explican que ante cualquier problema que ellos vean y que no se pueda solucionar, quedás excluido. La idea es que luego de donar tengas la misma calidad de vida que antes. Pasás por nutricionistas, psicólogos y varios especialistas para decidir integralmente si sos apto o no".

Él asegura que su salud no cambió y sus colegas opinan lo mismo. "No tomo ningún medicamento, hago mi vida normal. Estoy tan bien que con el brote de COVID, durante toda la pandemia me mandaron al triage de coronavirus en el Hospital Rawson, sabiendo que yo había donado un riñón", contó la anécdota.

El órgano que te cambia la vida

Tanto Marianela como Juan Ignacio pasaron de estar muy mal, sin saber cómo iban a salir cada día después de estar conectados durante horas a una máquina, a vivir una vida digna, con mínimos cuidados.

Ella asegura que el 13 de agosto del 2018 volvió a nacer. "Me había olvidado de lo que era sentirme bien. Hace mucho que no disfrutaba ni siquiera de poder tomar un vaso con agua porque en diálisis te restringen la cantidad de líquido que podés consumir. Apenas desperté de la operación lo primero que hice fue preguntar por él, y él igual. Nos comunicábamos por WhatsApp y a través de Gema que nos visitaba a los dos. Cuando me dieron el alta tuve controles muy rigurosos y tuve que tener muchos cuidados porque estaba inmunosuprimida para no rechazar el órgano. Siempre digo que eso me preparó para la pandemia porque andaba para todos lados con barbijo y alcohol en gel". Marianela y Juan se sometieron a la operación en el Hospital Favaloro de Buenos Aires.

Juan Ignacio y Daniel realizaron todo el proceso en un momento difícil para la sanidad mundial ya que todavía había picos de COVID. "Lo que más rescato es el gesto de Daniel, porque yo ya no tenía muchas otras opciones sino dializarme a la espera de un riñón. Después de la operación, tuve una semana de cuidado ahí mismo en el hospital, con mucha medicación para evitar el rechazo. Dicen que es imposible, que es psicológico, pero desde el primer día, yo me desperté de la cirugía y a las horas ya me sentía muchísimo mejor. Al mes mi cuerpo hizo un rechazo y me tuvieron que internar unos días para repetir un tratamiento, pero ahora, a casi dos años, estoy perfectamente bien", confirmó Pasquale.

Por su parte, su amigo aseguró que no se arrepiente de lo que hizo. "Me hace muy feliz el poder haberle mejorado la calidad de vida a una persona que quiero. Ojalá que más personas se animen a hacerlo, porque no es tan complicado y en el caso lamentable de un fallecimiento, con más razón ya que una persona puede salvar hasta siete vidas más".

Una amistad para siempre

Los cuatro coinciden en una cosa, su amistad cambió para siempre e incluso ya se consideran parte de la familia del otro. "Juanma fue una gran compañía y me dio fortaleza en todo el proceso. Nunca he encontrado las palabras adecuadas para expresar mi agradeciemiento. Juan Manuel a mí me regaló vida, me permitió seguir viviendo".

Esta semana, Juan Ignacio llegó a San Juan para finalmente conocer a los seres queridos de Daniel y pasar junto a él esta fecha particular. "Es una oportunidad para celebrar, aunque más que un amigo, es un hermano".

Estos ejemplos de amistad sincera y desinteresada nos motivan a cultivar y valorar esos lazos especiales que nos unen a las personas que consideramos nuestros amigos. En este día, celebremos la amistad en todas sus formas y honremos a aquellos que iluminan nuestras vidas con su compañía y amor incondicional.