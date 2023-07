Día del Historiador: el trabajo de rever los sucesos más importantes de San Juan

domingo, 2 de julio de 2023 00:00

Este sábado, como cada 1 de julio, Argentina celebró el Día del Historiador, una fecha especial dedicada a honrar y reconocer el arduo trabajo de aquellos profesionales apasionados por desentrañar los misterios del pasado y preservar la memoria colectiva.

La historia es el hilo conductor que nos conecta con nuestras raíces, nos revela los acontecimientos que forjaron nuestro presente y nos brinda una perspectiva invaluable para construir un futuro sólido y consciente. Por eso es tan relevante el trabajo que realizan diariamente Silvana Frau, Alejandra Ferrari y Carlos Moreno, miembros de la Junta de Estudios Históricos de San Juan.

Por qué estudiar Historia

Silvana, quien actualmente dirige el Instituto de Historia Regional y Argentina Héctor Domingo Arias, paradójicamente, no tenía la carrera de Historia como primera opción. "Quería estudiar arqueología o paleontología, pero no estaban en San Juan y en ese momento irse a estudiar afuera no era posible. Por eso elegí Historia, pero después me fui enamorando de cada materia que estudiaba", confesó a Diario La Provincia SJ.

No todo el mundo tiene en claro qué estudiar, pero buenos docentes en el secundario pueden ayudar a clarificarlo. "De niño pensaba ser o psicólogo o sacerdote. Pero en tercer año de la secundaria me di cuenta de que me apasionaba leer, e indagar sobre la sociedad. Ahora me dedico a la historia contemporánea y a la historiografía que es el analizar cómo escriben la historia a través del tiempo", recordó Carlos.

Alejandra, por su parte, heredó la vocación. "Mi mamá es profesora de Historia y mis tías también, pero nunca me instaron a que yo lo fuese. De hecho, tuve peleas con mi mamá porque quería que me dedicara a otra cosa. Lo peor es que mi hermana también decidió ser profesora de Historia", contó entre risas. Al igual que sus colegas, ejerce la docencia, aunque no es su principal motivación. "Me encanta la docencia. Me muero de risa con mis alumnos, pero lo que más me apasiona es la investigación. Es que te genera mucha adrenalina", agregó Ferrari.

Más allá de su vocación, los tres coinciden en que hubo historiadores que les ayudaron a iniciarse en las tareas y les marcaron el camino: Leonor Paredes de Scarso, Margarita Ferrá de Bartol, Isabel Gironés, Alicia Sanchez, Ana María García, María Eugenia López, Susana Clavel.

Datos curiosos

Si bien cada uno se ha ido especializando en distintas áreas de investigación, a lo largo de su carrera han hecho algunos descubrimientos importantes y otros curiosos. "Cuando estaba haciendo mi tesis de maestría encontré un problema médico bastante grave acá en San Juan. El gobierno recibió una queja a través del Consejo de Higiene, que era el equivalente al Ministerio de Salud, denunciando a un curandero chileno que ejercía la medicina. Pero no lograron ni meterlo preso ni que dejara de ejercer porque tenía el apoyo de autoridades de la provincia, del Intendente de Jáchal y del Obispo", reveló Ferrari.

Quienes sí tenían un título habilitante decidieron tomar cartas en el asunto, pero no pudieron hacer mucho. "Sabía que los médicos habían renunciado, pero no encontraba por ningún lado la carta de renuncia. Finalmente, encontré el expediente en el que se planteaba la renuncia, pero la alegría me duró dos segundos porque ahí aparecía un decreto del gobernador ordenando censurar la carta de renuncia que tenía tres carillas y deduzco que era bastante dura. Todavía estoy frustrada por este tema".

El trabajo del historiador

Según manifestó Silvana, la provincia cuenta con estructuras que favorecen las investigaciones. "La provincia cuenta con excelentes archivos en donde tenemos una contención. Además, San Juan ha ido incorporando nuevas técnicas de conservación acordes a los nuevos tiempos. Incluso hay bibliotecas que tienen colecciones de revistas antiguas que son muy interesantes, así como el Museo Agustín Gnecco, que tiene una gran reserva de periódicos. A nosotros nos moviliza el por qué y el para qué y es muy importante contar con este acervo documental".

Para poder hilar los acontecimientos, muchas veces hacen falta cientos de horas de búsqueda de datos. "Por ahí pasás semanas en un archivo buscando un dato y cuando lo encontrás es una sensación de alegría, de mucha felicidad. Tenemos un grupo en el que todos sabemos qué están investigando los demás. Esto es muy importante porque cuando uno va a sus respectivos archivos puede encontrar cosas para los demás y lo comparte. Es muy chistoso porque por ahí es una siesta de enero y el teléfono vibra. Somos así de bichos raros porque esto nos apasiona", concluyó Alejandra.

"Se dice que el historiador no tiene pasado. Cuando alguien me habla del año 98 siento que pasó ayer, pasaron 25 años pero yo te lo cuento en presente. A mis 53 años, lo más desafiante es formar nuevos investigadores, porque esto es una verdadera vocación", sentenció Moreno.