"Quiero justicia por mi hija": la mamá de Abigail explicó día por día el sufrimiento de la pequeña

Los padres de Abigail Lucero no tienen consuelo. Su pequeña hija de 9 años manifestó dolores y síntomas de que algo malo le pasaba y ningún médico pudo atinarle al diagnóstico. El martes de la semana pasada murió y ahora iniciarán acciones legales contra el Cimyn en busca de que se haga justicia.

Con la voz quebrada, y con un dolor que no cesará, Mara Gatica tiene todos los recuerdos muy precisos de lo que ocurrió los días previos al deceso. Abigail Lucero "era una niña super sana" sin dificultades previas en su salud que advirtieran que se podía dar el peor final. "Mamá no me dejes morir", fueron las palabras que repitió una y otra vez la nena en la camilla del sanatorio minutos antes de ingresar a Terapia Intensiva y ser intubada.

Si bien la madre recuerda cada minuto de su hija viva, hay uno que es el más fuerte y duro que permanece en su memoria. Fue el momento que iba siendo trasladada en la camilla a la Terapia. "Subimos con su papá y a los dos segundos pasan con mi hija. Cuando ella pasó en la camilla por el lado nuestro sonrió y me puso el pulgar para arriba. Ahí no la ví más. Pasaron 15 minutos, salió el doctor llorando y me dijo que le había dado un paro respiratorio", recordó la mamá a Diario La Provincia SJ subrayando que el profesional le dijo "no sé que tuvo, solo le dio un paro respiratorio".

"Después este doctor va a buscar al papá de mi hija y me dijo que era una bacteria de algo que comió que le iban a hacer una autopsia. Duró 10 horas la autopsia. Me dijeron que murió de neumonía... me dijo el médico que muchas veces uno relaciona el salpullido con el estómago pero a los niños la neumonía se representa de esta forma. A mi hija nunca le revisaron antes los pulmones, ella nunca hizo fiebre, nunca tuvo mocos, nunca tuvo toz, vómito, sólo tenía las ronchas. Tenía dolor de cuerpo que me decían que era normal", recordó la mamá.

Tras todo esto, la madre de Abigail confirmó que se están asesorando con abogados para que todo el peso de la ley caiga sobre quienes no atendieron como correspondía a la nena.

DÍAS DE HORROR PARA ABIGAIL

Abigail y su madre fueron 3 veces en 5 días al médico, incluso la madre fue una vez más sola para intentar encontrar una solución para el estado de salud de su hija y nunca se pudo dar con el diagnóstico para atacar con remedios el problema.

1° día, jueves 6 de julio

Mara explicó que Abigail llegó del colegio a su casa y le manifestó al padre que le dolía mucho la cabeza. Se acostó a dormir un rato y cuando se levantó expresó que ya no tenía dolor.

2° día, viernes 7 de julio

Abigail fue llevada al domicilio de su abuela porque su mamá debía ir a trabajar. "A las 23 mi mamá me llamó y me dijo 'venite ya porque le ha salido salpullidos en el cuerpo a Abigail y le molesta'", recordó Mara quien destacó que inmediatamente la llevó a la urgencia del Cimyn porque además tenía dolor de cuello. No tenía fiebre ni tos.

"El médico me preguntó si había comido algo y le dije que uno que otro chocolate. La sentó, le revisó la panza, le vio el brote y me dijo 'aparentemente es intoxicación del estómago'. Está muy duro. Dele ibuprofeno y Factor AG'. Le revisó el cuello y vio una contractura muy grande. Me dijo 'hagale masajes'", explicó la madre lo ocurrido aquel día.

Esa noche, Abigail no pudo dormir bien en su casa porque los dolores fueron en aumento. "Lloraba porque le empezó a doler el cuerpo. No podía levantarse de la cama, era un dolor de cuello impresionante. Pasó una noche horrible", destacó.

3° día, sábado 8 de julio

Mara volvió a llevar a su hija al Cimyn por el dolor de cuello que tenía y las ronchas. Allí la vio otro médico. "Me dijo que tenía que tener paciencia porque la intoxicación de estómago era difícil. Me dijo que siguiera dando el remedio", explicó la madre destacando que ese profesional le revisó la garganta y vio "pintintas rojas" que indicaban que podía estar encubando algo viral. "A Abigail nunca le revisaron los pulmones", señaló la mamá destacando que pidió algún otro antibiotico para mejorar la salud de la nena pero le dijo "que todo el dolor muscular era normal". Al ibuprofeno y Factor AG le sumó Frenaler.

"Todo el sábado estuvo muy mal. Lloraba y gritaba de dolor porque le dolía el pecho y las costillas, no se podía mantener de pie, se volvía a brotar. La volvía a llevar y me dijo el médico que estaba bien y que el dolor de pecho era de contractura", explicó la mamá.

4° día, domingo 9 de julio

El dolor de pecho y la picazón continuó. Se sumó la dificultad para respirar y no tenía fuerza para caminar. Por eso la madre decidió volver a ir al Cimyn para hablar con el médico y pedirle otro antibiótico más efectivo. Pero le dijeron que continuara con los mismos.

5° día, lunes 10 de julio

Abigail no tenía fuerza pero había podido almorzar, merendar y cenar. "Se reía, conversaba", destacó la madre quien subrayó que la nena le pidió dormir pero en la madrugada se despertó varias veces porque sentía frío. Le tomó la temperatura la madre y no tenía fiebre ni otro síntoma.

6° día, martes 11 de julio

"Tenía mucho frío y cuando la levanto, le veo los dedos del pie morado. La bañé, la cambié, tenía hambre y la siento, la abrigo. Me pide que le haga el té y me decía que tenía frío. Le estaba secando el pelo y veo que se le cae la taza de las manos", destacó la mamá.

En ese momento advirtió que su hija tenía las manos moradas y rápidamente la levantó y salió a a los gritos a pedir ayuda. "Ella consciente me dijo que estaba bien. Me pidió que la alzara porque no podía caminar. En el remis le fui hablando. Le dije que tal vez la dejaban internada y le dije que iba a probar la comida fea de ahí, Se iba riendo. Quedando 5 cuadras me dijo que no podía respirar. Yo ya notaba que ella hacía fuerza", explicó la madre.

En ese recorrido empezaron los momentos más dramáticos. Al ingresar al Cimyn, Abigail le repetía a Mara: 'no me dejes morir mamá', '¿no me vas a dejar morir?'. En un segundo, la niña se puso morada con salpullido en todo el cuerpo. Las enfermeras la tenían acostada y la niña gritaba que no podía respirar.

"Mi hija me gritaba y me pedía que no la dejara morir. Cuando salgo afuera, la puerta estaba abierta y mi hija me gritaba que no la dejara morir", repitió la madre de aquellos minutos dramáticos.

Luego llegó el peor final cuando la trasladaron a Terapia Intensiva y su corazón se detuvo. "Quiero justicia", son las palabras que ahora repite la madre como un grito desesperado a la sociedad y a quienes deben intervenir en el caso.