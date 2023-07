La lucha por Marlen: tiene hidrocefalia, vive con su mamá en un hogar del Estado sanjuanino y piden por una casa

domingo, 16 de julio de 2023 12:12

Los últimos meses no han sido fáciles para Cintia Ortega. La mamá sanjuanina se quedó sin casa a principios de año y desde entonces, buscó la tranquilidad de un techo para ella y sus hijos pero los días no fueron fáciles. Actualmente, reside en un hogar dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano con dos de sus hijos; una es Marlen que tiene hidrocefalia. El resto de los menores está con una abuela y aunque gestiona un alquiler, no cumple con los requisitos para lograr un contrato. Angustiada, también impulsa ante IPV que le otorguen una vivienda ya que, destaca, puede pagar la cuota. La espera de una respuesta cada vez le pesa y duele más.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, Cintia agradece el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano que la asiste bajo los parámetros de sus protocolos. Y relató lo que fueron meses de calvario: "quedé en la calle el pasado 8 de enero con mis niños. Estuvimos del otro lado del puente de la Calle 5, en Pocito y Desarrollo Humano me asistió y me llevaron a un hotel céntrico. Estuve 3 meses allí esperando una solución de vivienda. Lo que salió, en ese momento, fue el subsidio para pagar el alquiler. Pero debía presentar cada mes un recibo que comprobara que estaba pagando un alquiler para recibir los nuevos depósitos. Ellos me crearon una cuenta bancaria para ello".

Sin embargo, Cintia no encontró dónde alquilar y uno de los impedimentos es que no cuenta con recibo de sueldo, uno de los requisitos más pedidos para cerrar un contrato. Sí cuenta con beneficios de ANSES como Potenciar Trabajo, Asignación Universal por Hijo y la pensión por discapacidad de Marlen. "En el mismo hotel tuve que pagar un mes más y tuve que poner más dinero; algo que no estaba contemplado en las condiciones para mantener el subsidio. Ellos me lo recibieron por única vez. Después de ese mes, me desalojaron porque tenía que pagar $100.000", expresó.

Marlen tiene 8 años y tiene hidrocefalia.

Cintia y sus hijos recibieron contención de familiares pero ninguno estaba en condiciones de alojarlos de manera permanente. "Tengo 7 hijos. Dos de ellos son mayores de edad, que viven con la abuela paterna, pero los demás son menores. Marlen tiene 8 y tiene hidrocefalia: no camina, no habla ni escucha. La más chiquita tiene 6 y los demás tienen 12, 14 y 16", resaltó.

Desde la semana pasada y tras pedir asistencia, la joven mamá con su nena con discapacidad y su hija menor fueron trasladadas a un refugio del Ministerio de Desarrollo Humano. Sus otros hijos quedaron con su abuela paterna.

"No dejo de buscar alquiler pero es muy difícil. Y también me la he pasado en Casa de Gobierno y en el IPV. Lo mismo en el municipio de Pocito y en Desarrollo Humano. He entregado una carta al gobernador Sergio Uñac y me llamaron desde IPV que recibieron la nota. Tienen un informe también de mi situación, a través de la Dirección de la Niñez. Estoy esperanzada en que me den una solución habitacional porque no pido que me regalen nada, sino que puedo pagar una cuota. Necesito una casa para mi hija con discapacidad y sus hermanos. Le voy a dejar un techo a mis hijos y tenemos muchos proyectos de emprendimientos para salir adelante y que no nos falte el sustento", destacó.

Cintia se esperanza en poner un taller de costura ya que sabe manejar máquinas industriales y cuenta con el apoyo de su tía. "Podemos ponernos un tallercito y también un kiosco. Tenemos muchas ganas de salir adelante, con trabajo y empeño. Rezo cada día para acceder a la casa que tanto necesitamos", sentenció.

En tanto, seguirá con sus hijas en el refugio en Rivadavia aunque se le complica llevar a su hija de 6 años a la escuela, ya que asiste a un establecimiento en Gral. Acha y Calle 5, en Pocito y tiene que viajar también con Marlen.