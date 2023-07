Jesús, el escultor sanjuanino fanático de las Tortugas Ninja

domingo, 16 de julio de 2023 17:04

El arte es su pasión y las Tortugas Ninja su fascinación. Jesús Castillo tiene 31 años y cuando nació hacía cuatro años que Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello habían desembarcado en la televisión a nivel mundial. Los personajes de comics, que tuvieron una gran transformación cuando llegaron a la TV y mucho más cuando alcanzaron el cine, se convirtieron en los dibujos favoritos de miles de niños y Jesús no fue la excepción.

"Cuando nací empezaron a transmitirse. Ahí agarré el fanatismo no solo por las Tortugas sino por otros personajes. Tenía 4 o 5 años cuando quedé fascinado. Quería comprarlas de niño y tener todos pero no podía. Por eso ahora de grande, que uno puede, lo compra", comenzó contando Jesús a Diario La Provincia SJ. El creativo participó este sábado en la Expo Geek (evento organizado por San Juan Geek Colection) y este domingo en la Expo Hobbies, en el Complejo La Superiora de Rawson, hasta las 22 horas. Allí el coleccionista muestra no sólo las piezas que adquirió en internet sino también lo que él diseñó entorno a las mismas para trasladar a un mundo fantástico a los fanáticos.

Noticias Relacionadas Es tatuador, fanático de Batman y tiene más de 500 figuras de superhéroes

Jesús colecciona hace más de 10 años. El primero que adquirió fue un set de cuatro piezas, o sea con los cuatro personajes de historieta. En su familia se fue convirtiendo en "la oveja negra", según sus palabras, porque cada vez que podía adquiría nuevos grupos de personajes, lo que se llevaba toda la atención de su entorno.

Los valores de estas piezas no son baratas por eso cada vez que va a dar el gran paso, implica poner toda la energía en las mismas. Cada figura puede llegar a costar 20 mil pesos o más. Como es difícil encontrarlas en San Juan, las busca y compra por internet.

Él diseñó la consola con animación donde Michelangelo juega.

Pero de la mano de esto también fue naciendo la pasión por el arte como forma de trabajo. Tras perfeccionamientos y estudios, pero con el ojo clave para diseñar, el joven eligió el camino de la escultura. Hoy hace esculturas personalizadas por encargo no solo de comics y animé sino también de películas, historia y "lo que sea".

"Hace 10 años también que soy escultor. Me dedico a pleno a esto y hago por encargo. Trabajo con porcelana fría y me encanta", confesó para luego destacar que este arte le permitió crear el escenario para exhibir cada obra. Él diseña y hace con MDF los dioramas que representan las escenas. Para ello usa pintura y porcelana.

Las Tortugas Ninja son su gran fanatismo y lo que permite mantener vivo ese niño que uno lleva adentro. "Es ir a la repisa, ver la figura y disfrutarla. Ese flash que te viene cuando eras niño y lo disfrutas, es único".

Para contactar a Jesús pueden mandar un whatsapp al 264-5719099