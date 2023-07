Es tatuador, fanático de Batman y tiene más de 500 figuras de superhéroes

domingo, 16 de julio de 2023 17:55

Los ojos le brillan, la sonrisa se dibuja en su rostro y no se pierde. Maximiliano Colombo tiene 40 años y es tatuador profesional. Sin embargo su fanatismo pasa por otro lado: la colección de superhéroes. Batman es el personaje que "admira" porque se caracteriza por enfrentar el mal no con superpoderes sino con la inteligencia.

Está casado y es padre de dos hijas, a quien les transmite este gran amor. Pero su felicidad pasa por ver la cara de los niños que son fanáticos de los superhéroes y no esconden el interés por conocer todo sobre estos. "Soy fanático de Batman, para mi es el mejor superhéroe", comenzó expresando a Diario La Provincia SJ.

El coleccionista participó este fin de semana de la Expo Geek (evento organizado por San Juan Geek Colection) y este domingo está en la Expo Hobbies, en el Complejo La Superiora de Rawson, hasta las 22 horas. Allí llevó sus colecciones pero, sin dudas, la gran estrella fueron las figuras de Batman.

Su fanatismo por la colección nació hace 15 años. El primer muñeco que adquirió fue uno de los 300 héroes, luego Hellboy y finalmente su amado Batman. "A partir de ahí fue como una locura. Empecé a comprar y comprar. Calculo que tengo más de 500 figuras de distintos tamaños. En mi escala, primero está Batman y segundo Aeroman", explicó y luego confesó: "Batman no tiene superpoderes como haber sido picado por una araña o haberse expuesto al radioactivo. Sino que es todo por la cabeza, la inteligencia".

Entre todas las figuras que tiene, el que más le gusta es la figura de Batman de la serie que se generó con la película de Christain Bale. De éste tiene dos figuras que son las más "épicas". "Me gusta ver los niños cuando lo ven. No los saco nunca, están en cajas guardados. Una vez al año o dos los saco y la gente los admira. Es tremenda la sensación. Los niños se saben los nombres, las historias y sino te preguntan. Vos se las contas pero no con desagrado, al revés, con placer", agregó.

La primera figura que adquirió de un superhéroe fue por regalo de su padre cuando tenía 8 años de edad y a ése lo tiene guardado como un verdadero tesoro. "Es un muñeco de lucha libre y tiene una carga emocional. No lo saco nunca", reconoció.

Junto a él está Saadia, su mujer quien acompaña su amor por las figuras de superhéroe y contribuye para que su colección aumente. "No tengo lugar en mi casa. Es todo esto, cuidarlo porque no tiene precio. Verle la cara y lo que implica tenerlo, es increíble. Del lado de afuera tal vez no se entiende el tema de invertir y tener fanatismo, pero cuando estás de este lado, lo conoces. Esto es incomparable. Soy la que busca, la que hace la logística y él invierte", aseguró.

Maximiliano es tatuador y asegura que su fuerte también son los diseños de superhéroes. "Me piden un superheroe y me muero, lo dejo más barato seguro", finalizó entre risas.