A 8 años del crimen del minero Jorge Moreno: "Aunque nos quedamos sin fuerza, seguimos pidiendo justicia"

El 13 de julio del 2015, un crimen sacudió a todos los sanjuaninos. Un joven minero de 28 años murió tras recibir un disparo en el pecho cuando quiso evitar que le robaran en su casa de la villa El Salvador, en Chimbas. Aquel día, Jorge Moreno se encontraba con su esposa durmiendo cuando advirtió que alrededor de las 3:20 de la madrugada malvivientes habían ingresado a su vivienda.

Cuando salió a ver qué ocurría fue ultimado por el delincuente que huyó. Por el hecho primero detuvieron a un joven como presunto autor del robo pero lo dejaron en libertad. Luego la hipótesis que se trabajó fue la de drama pasional y detuvieron a su esposa y un presunto amante. Pero también fueron excarcelados.

A 8 años de aquel aberrante crimen, el hecho quedó sin justicia, con una familia destruida y sin ningún culpable. Si bien sus padres y hermanas habían bajado los brazos para seguir luchando por justicia, ahora vuelven a ponerse de pie tras cambiar de abogado. "Pasaron 8 años pero para nosotros es como si hubiera sido ayer", comenzó expresando Mariam Moreno a Diario La Provincia SJ.

Cuando ocurrió el hecho, la causa cayó en el Juzgado Penal N°2 a cargo del juez Pablo Flores. Sin embargo cuando este magistrado fue desplazado del cargo, la causa se congeló y nunca hubo un avance. Tampoco quien era su abogado, Ismael Hidalgo les dio avances, lo que terminó por desesperanzar a la familia.

"La causa sigue en nada como el minuto cero. Está igual. Hemos contratado un nuevo abogado porque nos quedamos muy decepcionados con el anterior. No queríamos rabiar con nadie y nos dimos por vencidos de que la causa iba a quedar impune. Pero ahora este abogado nos dijo que hay que averiguar cómo está la causa y qué se puede investigar", expresó la hermana.

Por ahora está la feria judicial, pero la familia está preparando todo para hacer la presentación después de que pasen estos días con el fin de que se reabra la causa. "Cuando liberaron a los detenidos lo único que nos dijeron es que no habían pruebas, no se encontró el arma ni las cosas que se robaron. Nos dijeron que no habían pruebas y quedó ahí. Sumado a eso tuvimos muy mala experiencia con el abogado", señaló subrayando: "no nos habían matado un perro".

La familia Moreno indicó que "desde el minuto uno hicieron mal las cosas" desde la policía que investigó hasta los fiscales que investigaron y el juez. "Habíamos tirado la toalla pensando que no se iba a hacer justicia pero nos queda todo el tiempo en la mente que no es justo que no haya justicia", destacó.

"Hoy no creo en la justicia. Tengo mucha bronca, no fue cualquier cosa, no fue que me robaron la cartera y quedó impune. Mataron a una persona y no es justo que no haya culpables. Ha hecho lo peor, hizo mucho daño. No es lo mismo un robo a que te maten una persona", aclaró.

Por ahora a la familia guarda en la memoria y el corazón "los mejores recuerdos" de Jorge. El joven tenía 28 años de edad y era trabajador minero. Algunos días los pasaba en su casa de Chimbas y otros en alta montaña trabajando. Tenía 2 hijos que eran muy chicos, el mayor tenía apenas 8 años.

"Estamos entre pedir justicia y herir más a los chicos o seguir callados. Es muy complicado porque ellos ya están grandes, y miran todo. Hicimos un montón de marchas hasta los dos años pero nos hemos quedado sin fuerzas, sin ganas, muy desmotivados porque no tenemos respuestas de la justicia. Nunca vino un juez o se comunicó alguien con nosotros para comunicarnos", lamentó.

Lo último que recuerda Mariam de su hermano es un fuerte abrazo que él le dio un mes antes de morir, el 14 de junio cuando celebraron un cumpleaños, después de que él bajó de la montaña. "Él vino y me dio un abrazo en los preparativos del cumple de mi hijo, fue el primero y me quedo con ese abrazo eterno", finalizó subrayando: "aunque nos hemos quedado sin fuerza, seguimos pidiendo justicia. Soy crecente, creo en Dios, y creo que de la justicia de Dios nadie se salva. De la del hombre podemos salvarnos pero de la de Dios nadie, todos le rendimos cuenta al final".