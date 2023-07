Anabel entró en Emergencia Nacional para un trasplante bipulmonar: necesita urgente ayuda de los sanjuaninos

viernes, 14 de julio de 2023 08:05

Anabel Carrizo es sanjuanina, tiene 27 años de edad y por su estado de salud complejo entró en Emergencia Nacional para recibir un trasplante bipulmonar. Hasta hace unos meses su esperanza estaba depositada en el trasplante de un solo pulmón pero los estudios realizados en el Hospital Favaloro, en Buenos Aires, detectaron la complejidad de su cuadro y ya salió de Lista de Espera y fue pasada a Emergencia Nacional para que reciba dos pulmones cuanto antes para poder seguir viviendo.

"Estoy algo bajoneada", expresó la chica a Diario La Provincia SJ con la voz entrecortada y sin poder hablar mucho. "Estuve enferma hace unos días y tengo que cuidarme para estar bien para cuando me llamen", agregó haciendo alusión al cuadro que cursa ahora de gripe y que debe ponerse bien cuanto antes para poder estar lista ante cualquier llamado urgente que reciba del INCUCAI e INAISA.

El 20 de julio debe ingresar nuevamente al hospital Favaloro para una nueva atención, para hacerse estudios y recibir el tratamiento que prepara su cuerpo para el inminente trasplante. Sin embargo hay algo que se convierte en constante preocupación para ella y su familia. No cuenta con los recursos necesarios para poder hacer frente a los gastos que requiere la estadía de su familia en Capital Federal.

Carmen Cabañas, mamá de Anabel, explicó que recibe una ayuda de 18.400 pesos por semana de la obra social de su hija, PAMI, pero no es suficiente para pagar el hospedaje y la comida en Buenos Aires. "Allá es todo carísimo. Alquilamos una habitación de 4x4 con un baño y cocina compartida, donde ella no puede estar ahí porque los médicos nos piden un lugar con todas las condiciones para cuidar su salud y que no se enferme", explicó la madre. En Buenos Aires consiguieron una pensión que tiene que pagar 3 mil pesos por día pero no tiene todas las condiciones que garanticen la estabilidad de su cuadro de salud.

La mujer es madre de 6 hijos, 3 son varones y 3 mujeres, de los cuales uno murió cuando era bebé también por problemas en los pulmones y además tiene una nena con Síndrome de Down. Anabel fue diagnosticada con EPOC, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a los 3 meses de vida. Por aquel entonces su familia pensó lo peor y si bien el camino fue muy difícil, hoy ella es el orgullo de todos. Es que pese a la enfermedad y los duros desafíos que le tocó encarar, nunca bajó los brazos.

"Anabel tiene que estar cada un mes en los controles porque le hacen todos los estudios por su cuadro. Ella está en Emergencia Nacional para que le hagan el trasplante bipulmonar y debe estar en buenas condiciones. Mientras no se enferme y entre a una terapia...", expresó la madre con gran preocupación.

Es por eso que está pidiendo ayuda para juntar dinero y pagar una hotel para cuando le toque estar allá. Necesita un lugar que tenga todas las condiciones pero como artesanas que son, no pueden juntar el dinero y le piden ayuda a los sanjuaninos para alcanzar el monto que necesitan.

"Tengo mucha fe que podemos llegar al trasplante y que ella llegue bien. Hemos esperado y como no vamos a esperar ahora que estamos más cerca. Ahora está bajoneada por lo que se resfría y está enferma. Anímicamente está bien y contenta porque va a poder tener una mejor calidad de vida y podrá salir más adelante, algo que ahora no puede", lamentó la madre.

Quienes quieran ayudar, pueden hacerlo a través de las cuentas de Mercado Pago que tienen madre e hija:

Anabel del Rosario Carrizo Cabañas: 264-5859668

Petrona del Carmen Cabañas: 264-5856112