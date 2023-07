Casa Activa: los complejos de San Juan están casi listos y definen quiénes los habitarán

jueves, 13 de julio de 2023 11:52

Este jueves, el gobernador Sergio Uñac, junto con funcionarios de IPV, Desarrollo Humano y PAMI, visitaron el complejo en Chimbas de "Casa Activa", destinado a adultos mayores e independientes que no tengan vivienda propia. Se trata de una modalidad en comodato y se definen esta semana los beneficiarios.

"Este es un trabajo en conjunto entre el gobierno nacional, representado por PAMI y la dirección de Políticas para el Adulto Mayor y la Residencia Eva Duarte de Perón con la idea que varias personas que tienen más de 60 años y estén en buen estado de salud pueda ocupar este espacio habitacional. Deben valerse por sus propios medios y no necesitar asistencia; además que no hayan recibido vivienda de IPV y no puedan acceder a un crédito hipotecario. En ese sentido, tenemos personas en la Residencia que cumplen con los requisitos y tienen PAMI y pueden trasladarse a este lugar", contó a la prensa el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay a la prensa.

Agregó que "las obras están en un 70 a 80% de avance en Chimbas y en Pocito, están más avanzadas y se finalizaría allí primero. Una vez con el final de obra, se ocuparían de inmediato los 32 espacios habitacionales. Estamos terminando de definir a los beneficiarios y equiparemos los departamentos entre PAMI y Desarrollo Humano".

Marcó que se firmará un convenio en el que se encargarán del mantenimiento de los complejos. "El Estado aportará cocina, heladera en su casa y en el complejo, habrá un quincho y pileta de natación además de espacios recreativos", dijo Aballay.

Marzio Meglioli, de PAMI San Juan, agregó que "se analizó la situación de personas que están alojadas en el Hogar de Ancianos , que tiene 170 personas y 150 tienen PAMI, para su salud. Todas están a cargo de la provincia ya que la Residencia no tiene convenio con nosotros".

Lo que realizan por estos días es una revisión de la salud de los residentes "para que puedan vivir en este complejo, sin valerse por sí mismos. No pueden vivir con ningún familiar. Seríamos la segunda provincia en tener Casa Activa funcionando y la primera con dos complejos."

Qué es Casa Activa

Es un programa orientado a dar vivienda a mayores de 60 años que no califiquen por la edad para ningún crédito hipotecario. Cabe destacar que PAMI, participa del proyecto aportando el equipamiento y las prestaciones para su correcto funcionamiento.

Por su parte, el Instituto Provincial de la Vivienda tiene a su cargo la ejecución e inspección de las obras,en los departamentos de Chimbas y Pocito. A la fecha, la construcción en Chimbas superó el 70% y en Pocito, el 91%.

La obra cuenta con 32 viviendas: 20 monoambientes y 12 viviendas de 1 dormitorio, con una galería perimetral semicubierta. Además el proyecto contempla diversos espacios comunes: Área de encuentro, Ajedrez, jardín de invierno, área parrillas, SUM, área de espacio colectivo, área posta saludable, parquización y estacionamiento.

Asimismo, también el complejo contará con un edificio que tendrá la funcionalidad de “Centro de día”, poseerá pileta y parquización.

De esta manera, la provincia se suma no solo al acceso a la vivienda como política de Estado sino al fomento de la inclusión para quienes se encuentren en esta etapa disfruten con tranquilidad y confort de lo que los complejos tendrán a disposición.