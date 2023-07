Por las vacaciones de invierno, la Red Tulum contará con frecuencia reducida

lunes, 10 de julio de 2023 07:52

En vacaciones de invierno, el servicio de transporte público de pasajeros circulará en San Juan con frecuencia especial. Así lo informó Alberto Castro, coordinador de Red Tulum, quien explicó que este receso invernal permite que los choferes también cuenten con un tiempo de descanso.

"Hemos pedido a las empresas y muy gentilmente las empresas han armando una frecuencia para cubrir las horas picos. Es decir, se cubrirá a primera hora, a media mañana, en el inicio del horario de comercio y en el cierre del horario de comercio", aclaró Castro a Diario La Provincia SJ.

En época de receso invernal, se baja la frecuencia de la circulación del transporte público porque no está el sector de educación funcionando, que es el que genera gran demanda el resto del año. Pero el resto de la comunidad sigue con la actividad laboral habitual. "Es por eso, que la gente sigue yendo a su trabajo y hemos pedido que no haya disminución de la frecuencia en esos cuatro horarios puntuales. La idea es que no haya resentimiento de la frecuencia", aclaró.

Desde la empresa pidió a los funcionarios de Transporte "que se pueda cumplir con el esquema de vacaciones". "Es un derecho de la empresa también porque utilizan este periodo para darle vacaciones a sus empleados. Es por ello que hay que tratar de armar la logística posible. Es una frecuencia que ellos tienen armada para poder atender estas cuatro franjas de horario", finalizó.