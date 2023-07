Comenzó hace 6 meses a hacer obras en cemento y ahora es furor por sus fogoneros decorativos

lunes, 10 de julio de 2023 15:14

Cuando hace 6 meses comenzó a transitar el camino del arte de la mano del cemento, nunca imaginó que sus obras iban a conquistar a los sanjuaninos. Gabriela Morón es de Valle Fértil y su vida la conjuga entre el amor a la docencia y el arte. Precisamente de la mano de este último decidió dar el paso de hacer fogoneros decorativos y ya conquista a muchos sanjuaninos.

La chica de 36 años realiza fogoneros de cemento con moldes propios realizados de forma "casera", de acuerdo a lo que ella misma confesó. Si bien hay en el mercado algunos tipos de fogoneros, estos son ideados y creados por ella aplicando muchas técnicas que conquistan la mirada.

"Quería hacer algo creativo mío y empecé a incursionar en cemento. Me llamaban siempre la atención los fogoneros, entonces quise hacer algo más grande que una maceta. Compré los jarritos y las piedras de cuarzo rosado las traje de Valle Fértil porque soy de allá. Vi otros fogoneros que son más sofisticado y yo quería hacer algunos que fueran más rústicos pero sobre todo que llegaran a la gente con precios más accesibles", explicó a Diario La Provincia SJ.

Así fue como fue creando sus diseños, los cuales algunos tienen piedras de cuarzo con mica incrustadas, otras dijes y hasta puntillas. Los precios van desde los 8 mil pesos el más caro hasta 4.500 pesos el más chico. Cada una lleva adentro una mopa sobre la que hay que colocar bioetanol que es una combustión natural. La llama dura de una hora y media a dos horas.

En el centro tiene una mopa con bioetanol y se enciende con un palito.

"Empecé este verano a hacerlo. Hice un curso y en realidad lo hago por placer, porque quiero que me conozcan. Me parece fantástico para una velada y la verdad que lo hago por placer. Todos los diseños tienen un toque distinto. los voy haciendo a medida que se me ocurre", señaló la joven que en las mañanas es maestra de Nivel Inicial y en la tarde despunta esta actividad.

A su empresa le puso como nombre The concrete y tiene página en Instagram para los que quieren ver sus productos y hacer encargos. Es Theconcrete.gm además el número de whatsapp es 264-6618618.