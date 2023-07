Alerta sismo de Google: desde el Inpres aclararon que éste no anticipa el sismo sino registra el movimiento

lunes, 10 de julio de 2023 10:22

Este domingo al mediodía una situación llamó la atención de muchos sanjuaninos. Un mensaje de alerta de sismo llegó a varios celulares Android y de la mano de éste se percibió un movimiento telúrico. El mensaje indicaba "sismo de magnitud estimada de 5.7" y luego marcaba la distancia y, con un mapa, el epicentro puntual que en este caso fue Chile.

Se trata de un nuevo sistema de Alerta que generó Google y que será un servicio que se activará cada vez que haya un sismo cerca del usuario del celular. El mismo indicará el epicentro y la magnitud del mismo. Sobre el Alerta Sismo de Google, Rodolfo García, director nacional del INPRES, aclaró que éste no anticipa el sismo sino que registra el movimiento segundos antes que el usuario del celular.

Noticias Relacionadas Alerta terremoto de Google: así se activa la aplicación en el celular

"Los celulares tienen en su interior un censor acelerómetro que permite detectar los movimientos sísmicos. Eso más la geolocalización ha permitido desarrollar estos sistemas de Google de alerta de terremotos", aclaró García en radio Sarmiento.

El Sistema de Alerta consiste en un sensor conectado con la organización ShakeAlert con el fin de detectar el movimiento telúrico como método de prevención. En líneas básicas, lo que hace es, en base a la ubicación de los usuarios, poder entregar advertencias sobre este tipo de eventos. Solo se activará cuando ocurran movimientos que superen los 4.5.

El evento sísmico de ayer tuvo epicentro en Chile, a 40 kilómetros al noreste de Santiago de Chila, a una distancia de 250 kilómetros al suroeste de San Juan y a 140 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Tuvo una magnitud de 5.4 en escala de Richter y con profundidad de 100 kilómetros. Tuvo un impacto en Mendoza y San Juan se pudo percibir con intensidades percibida por la gente.

"Toda herramienta que colabore o sume a la seguridad de las personas frente a la ocurrencia de un sismo es bienvenida. Éstas son herramientas nuevas en proceso de desarrollo que hay que poner a funcionamiento para probarlas y hacer ajustes para que sea realmente efectiva", destacó García subrayando que "son herramientas complementarias a las medidas de prevención sísmica de otros organismos nacionales que forman parte del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo".

Luego aclaró que "la ocurrencia de un terremoto no se puede predecir, es decir no se puede determinar fecha hora, magnitud y tamaño del próximo terremoto". Sino que Alerta Sismo funciona "a partir de sensores que funcionen en millones de celulares. Estos sensores captan el movimiento cuando se produce pero no anticipa el movimiento". Esto es por computadora y en un radio aproximadamente donde puede percibirse el movimiento dispara los niveles de alerta. La señal puede llegar de acuerdo a la distancia epicentral, dependiendo puede percibirse con segundo de anticipación o en el mismo momento. El sistema establece dos sistemas de alertas: uno moderado y otro más intenso que es el superior a 5 o más de magnitud.

"Esto tiene un valor importante para aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad porque los tiempos del alerta son muy pocos segundos. Cada segundo para uno cuenta. Hay un factor que es crítico que es el tiempo porque las ondas sísmicas se transmiten por la corteza en gran velocidad. En el momento que se dispara el alerta es de pocos segundos pero permite que tomemos la acción de mejorar la seguridad ante la ocurrencia de un terremoto", apuntó.

Finalmente, García subrayó que "la tecnología va avanzando y esto permite tener herramientas en tiempo real que permite tomar precaución. Las recomendaciones del Inpres siguen estando... estamos interesados en cualquier herramienta que haga un aporte a la seguridad de las personas. Ésta es la primera vez que ocurre y hay que ir enriqueciéndolo".