Federico Castro, el chef sanjuanino quedó eliminado de Pasaplatos

viernes, 9 de junio de 2023 17:53

Este viernes, Federico Castro, el chef sanjuanino que supo conquistar con sus propuestas en Pasaplatos, el programa conducido por Carina Zampini por Eltrece, quedó eliminado de la competencia y se despidió del ciclo.

El cocinero usó sus redes sociales para dejar un emotivo mensaje y se mostró emocionado por su salida. "Con un nudo en la garganta, llegó el momento de retirarme de este hermoso lugar, (producción , Carina, Chefs, agradecido por la oportunidad, la invitación, mi familia, cada sanjuanino que me llenó de mensajes y cada fotito tomada desde su tele para mostrarme que ahí estaban, mi familia de Córdoba, me llevo algo muy importante que va a quedar en mi memoria", escribió Federico junto a una serie de imágenes que retrataron su paso por el programa.

Y agregó: "Nuevos amigos que me sostuvieron cuando el norte se nublaba.. gracias Dios!! Gracias a la vida, gracias a cada medio de difusión que puso si grano de arena. HASTA SIEMPRE @pasaplatos.eltrecetv".

En la gala de eliminación, Gabriel Oggero dio a conocer el participante que quedaría fuera de competencia, después de que el equipo naranja ganara la prueba. "El participante que queda eliminado el día de hoy es Federico", anunció. Inmediatamente, el sanjuanino perteneciente al equipo verde se abrazó con su compañero.

"Hiciste un gran trabajo, Fede, te felicito, Juan me había hablado mucho de vos y realmente cumpliste con creces", le dijo Gabriel.

"Fede, hasta acá llegamos, sabemos todos los que estamos acá, todos tus compañeros, que viniste de San Juan, que tuviste el apoyo de todos ellos para poder estar acá. Te llevas todo lindo", le aseguró Carina al despedirlo. "Es glorioso, en mi provincia tuve mucho apoyo, me ha unido mucho a la gente que por ahí uno está en off y esto me ha dado muchas posibilidades", cerró Federico.

Mirá su despedida: