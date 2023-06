A nivel país, San Juan impulsará el cumplimiento de la Ley de Talles

jueves, 8 de junio de 2023 07:27

Desde San Juan, surgirá el impulso de la Ley de Talles, una normativa que pretende asegurar que los talles de las prendas de vestir sean iguales en todos los comercios, sin importar la marca o el fabricante de la prenda. Esto, con el fin de prevenir situaciones de discriminación y hacer posible que los consumidores tengan acceso a la compra de prendas de moda sin prejuicios sobre su cuerpo y sobre la base de información adecuada y veraz. Esto será posible gracias a la llegada a un importante organismo nacional.

Este viernes 9 de junio, en una asamblea a realizarse en Jujuy, Daniel Pérez, subdirector de Defensa al Consumidor asumirá la presidencia de COFEDEC (Consejo Federal del Consumo) y uno de sus objetivos es impulsar la ley de Talles. "Llegamos con el apoyo de todas las provincias; eso es muy bueno ya que tendremos un panorama federal de ese y otros temas que atañen a los consumidores", dijo el funcionario a Diario La Provincia SJ.

En el COFEDEC se realizan asambleas ordinarias y extraordinarias de las que participan los directores y los secretarios de Defensa al Consumidor de todo el país para tratar temáticas sensibles relacionadas a derechos del consumidor. Entre ellas, están la Ley de Góndolas y la reciente Ley de Etiquetado Frontal que ya se está cumpliendo y se pretende lo mismo con la ley de talles.

"Estamos demorados en la aplicación de la Ley de Talles. Por eso, entre las primeras acciones de esta gestión estarán que se implemente y cumpla en todo el país. Es que COFEDEC tiene peso porque son las provincias las que plantean a la Nación que se cumplan normativas con carácter federal. Imponemos, si vale el término, que se cumplan como leyes", explicó.

Resaltó que la ley de Talles apunta a un aspecto básico como es el vestirse. "Debemos comenzar por la producción de prendas ya que hay talles que no se consiguen y hablamos de prendas para personas de baja estatura o para quienes tienen sobrepeso. Necesitamos que esa ley sea de efectiva aplicación nacional ya que el comerciante no puede vender lo que no existe", marcó.

También, se apuntará a que se cumpla con las escalas de talles ya que hay diferencias entre lo que se etiqueta como M o L. Por ello, "impulsaremos la actualización de la tabla de talles en base a un estudio ya realizado", agregó.

El estudio

La ley de talles 27.521 según el Gobierno argentino se basa en un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (Suniti) para la fabricación y comercialización a partir de los 12 años, incluyendo el calzado y uniformes.

Vale destacar que en San Juan, la organización de sociedad civil "Proyecto Plus" trabaja intensamente en la defensa de los derechos de quienes tienen talles especiales ya sea por sobrepeso o altura, entre otros factores. Entre ellos, está la ley de Talles y apoyaron un estudio clave.

En octubre del 2021, un equipo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial llegó a San Juan para hacer un estudio antropométrico. ¿El objetivo? conocer los tipos de cuerpos y las medidas que predominan en la provincia.

Cuando el equipo llegó a la provincia instalaron 16 cámaras infrarrojas en aquel lugar, que es un centro neurálgico de circulación de sanjuaninos. En un tiempo de 15 segundos, la máquina captaba una imagen tridimensional de la persona y los datos los sumaba a un registro para crear un sistema con el fin de que los talles estuvieran estandarizados según las medidas corporales. La meta era tomar al menos 6.500 medidas corporales para impulsar la reglamentación de la Ley de Talles.

"El INTI vino con el estudio antropométrico para incorporar la medida de los cuerpos sanjuaninos a esta tabla de talles que todavía no ha salido. Estamos a la espera de que esto suceda. Más allá de la tabla, esperamos que eso se concrete y nos de un impulso enorme", explicó en julio de 2022, Gonzalo Mendoza de "Proyecto Plus" a Diario La Provincia SJ.