Mamá del joven asesinado en Marquesado, a horas de la sentencia: "Que calmen este dolor"

miércoles, 7 de junio de 2023 20:55

Este jueves se conocerá la sentencia en el marco del juicio por el crimen de Braian Chávez, el joven que en 2020 fue asesinado por un puntazo en el barrio Marquesado III, en Rivadavia. Luego del proceso de juicio contra tres imputados, la familia de la víctima espera con ansias el resultado.

Cabe destacar que en el proceso, Fiscalía solicitó al tribunal que dos de los tres acusados sean condenados a prisión perpetua. En ello, una mujer quedó fuera de la máxima pena por considerarla sólo en su rol de testigo del hecho.

"Quiero querer creer en la justicia, tengo la fe y la esperanza de que paguen por el daño (...) Quiero tener la certeza de confiar en la justicia de San Juan, que calmen este dolor que llevo, no quisiera que a nadie le pase", sostuvo Lidia Cortez, mamá de Braian a Diario La Provincia SJ.

Lidia participó del proceso de juicio y decidió estar presente en cada una de las audiencias para conocer a fondo las etapas e interiorizarse de lleno de la causa de su hijo.

Por parte del Ministerio Público Fiscal, Daniel Galvani, fundamentó que los agravantes que pesan sobre Diego Franco y Facundo Leiva los encuadran en el delito de homicidio agravado por alevosía y premeditación, por dos o más personas, en concurso ideal y agravado por intervención de un menor de edad. Mientras que para María del Carmen Tapia se solicitó la absolución.

"Quisiera gritar que se hizo justicia y que Braian va a poder descansar en paz y no quedarme con el sabor amargo que llevo hasta dos años y nueve meses. No queda nada para su tercer aniversario y lo llevamos como si fuera ayer. Solamente pido justicia, no quiero venganza, que paguen los que tengan que pagar", cerró.

Por parte de la querella, reaccionó el abogado Julio Noguera solicitando perpetua para los tres imputados.