Jonatan emprendió viaje en su moto por el país y quedó cautivado con San Juan

martes, 6 de junio de 2023 16:16

Nunca antes había realizado una aventura similar, pero su deseo de conocer el país de una forma diferente lo inquietaba. Ese deseo por concretar ese anhelo se veía postergado por la rutina y los compromisos. Sin embargo, ese pensamiento seguía latente en su mente y tras pensarlo mucho tiempo decidió concretarlo. Decidió comprarse una moto como medio de transporte y se convirtió en su compañera de viaje durante varios meses tras recorrer el país casi en su totalidad. En marzo de este 2023, Jonatan Duttweiler (33) emprendió viaje desde su ciudad de origen Colonia Belgrano, Santa Fe. El hombre aseguró que la belleza de los paisajes argentinos lo cautivaron y contó cómo fue su experiencia en su paso por San Juan.

“Durante la pandemia compré una moto para tener movilidad, y ahí fue que me di cuenta que me gustaba viajar en moto. Comencé con viajes a Córdoba y a Entre Ríos, que eran las provincias que más cerca tenía. Ya luego fui haciendo viajes más largos, como San Luis y Mendoza”, sostuvo Jonatan a Diario La Provincia SJ. El hombre es ingeniero en Sistemas y destacó que vivió una gran experiencia durante los días de viaje.

Jonatan cumplió su meta de llegar hasta Ushuaia

Sin embargo, decidió concretar un viaje que involucre que tenga como meta Ushuaia. Con miedo e incertidumbre, emprendió viaje el 17 de marzo tras analizar la situación climática decidió comenzar esta aventura.

En cuanto a la experiencia que vivió durante el inicio de este viaje, el hombre detalló que conoció muchos amigos. “Si bien salí solo, porque es la forma en la que me gusta viajar, ya que me gusta manejar mis propios tiempos e ir armando el viaje a medida que lo voy haciendo. En el camino conocí gente espectacular. Tuve la suerte de coincidir con gente que estaba viajando sola, y armamos un grupo de 4, con los que estando en Río Gallegos, planificamos el viaje a Ushuaia y lo hicimos juntos”, comentó. Y resaltó que siente un gran aprecio por esos compañeros de viaje que lo ayudaron a concretar este sueño.

En dos meses recorrió diversas provincias y quedó maravillado, ya que cada una tenía algo diferente que lo marcaba. Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Mendoza y San Juan. La Ruta 40 fue su principal trayecto en este viaje, sin embargo, decidió desviarse en algunas provincias para conocer en profundidad algunos lugares.

Paisajes que lo cautivaron

“De los lugares que más me han gustado, puedo nombrar los Antiguos en Santa Cruz, Salto del Agrio en Neuquén, y el Arroyo Turquesa en San Juan”, resaltó Jonatan.

En cuanto a las vivencias en San Juan, el santafecino detalló que el primer lugar que conoció fue Barreal, estando en aquél lugar vistió Laguna Blanca y luego, hizo la caminata hacia Arroyo Turquesa.

Posteriormente, pasó unos días por la Capital sanjuanina, visitó a una amiga y conoció otros lugares de la provincia. “Conocimos Pedernal, la Difunta correa, Valle Fértil, Ischigualasto y Huaco”, destacó.

“Me parece que, si bien es una provincia pequeña, tiene lugares muy bonitos y la gente es amable y servicial. De las comidas típicas he probado las sopaipillas y las semitas, me parecen buenas para acompañar con mate”, agregó.

Sobre sus planes de viaje contó que la idea es ir volviendo a su provincia de origen en los próximos días. Tiene planeado volver a realizar una experiencia similar en verano con otro objetivo como destino. “Prefiero viajar solo, porque me gusta conocer lugares que no son muy turísticos y a veces es difícil armar un viaje que deje conformes a todos. Al viajar solo también conectas mucho más con la gente. He tenido compañeros de viaje, pero solo en algunos tramos del viaje”, mencionó. Arroyo Turquesa

Por último, agregó que comparte cada una de las experiencias que vive en este viaje en su cuenta de Instagram.

“Además de los paisajes hermosos que tiene nuestro país, me gustó mucho la gente que fui conociendo en el viaje. Creo que el nuestro es un país único por la combinación de esos dos factores”, cerró.