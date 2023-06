En vacaciones: la música y el arte se conjugarán para disfrutar en el club náutico de Ullum

viernes, 30 de junio de 2023 14:53

El 8 de julio comienzan las vacaciones y ya muchos sanjuaninos empiezan a planificar qué hacer durante los días que dure el receso invernal. Una de las propuestas la dará el club náutico de la Universidad Nacional de San Juan en Ullum. Allí el próximo sábado abrirá sus puertas en una iniciativa inédita que apunta a poner en valor el lugar.

"El problema que tenemos es que los sanjuaninos no van al dique si no es en el verano. Encima ahora no hay mucha agua, entonces se va menos. La UNSJ tiene instalaciones muy bonitas ahí y la idea es poner en valor las instalaciones y hacer un ciclos de difusión del arte y la música en el Náutico. La idea es generar espacio para el arte, la música pero de distintos géneros", explicó Jorge Riveros, director de Deportes y Recreación a Diario La Provincia SJ.

Para ese sábado al mediodía, se presentará la Peña Inti Huama y Cacho Aguilera con su bandoneón, proveniente de La Rioja. El salón del club será ambientado para la ocasión y va a haber locro, empanada y comidas típicas. El costo de ingreso al lugar es de 1.200 pesos en general y de 600 pesos para socios de la UNSJ.

Si bien el ciclo arrancará con el folclore, el objetivo es brindar a lo largo del año diferentes géneros musicales. "Después se generará catas de vinos, exposición de artesanos. Intentamos poner en valor los espacios que tenemos, que la gente vaya y pueda disfrutar del aire libre. Ésta es la primera prueba y si sale todo como lo esperado, luego queremos que siga un sábado o un domingo al mes", explicó.

Por ahora la mirada estará puesta en la presentación de figuras locales pero a futuro no descartan, y si da la posibilidad, traer figuras nacional e ir variando.

Para reservas llamar al 264-4837610