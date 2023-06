Agencias de lotería en San Juan advierten una caída del 30% en la recaudación

viernes, 30 de junio de 2023 07:50

Las agencias de lotería de San Juan advierten una caída en la recaudación del 30% y que muchas decidieron abandonar el rubro. Así lo indicó Ernesto Pérez, de la Cámara de Agencias de Lotería, CALA, quien explicó que esta situación viene de la mano con la alta inflación y se da en lo que va del 2023.

"Si bien la gente juega por una necesidad, juega menos. Ahí vemos la falta de dinero. En estos tiempos difíciles no la pasamos muy bien. Si bien esto es un juego para distraerse, la gente piensa en los aumentos y otros gastos que tiene, y no juegos", señaló a Diario La Provincia SJ.

El agenciero señaló que la merma es del 30% en la recaudación y eso se ha notado más en los últimos seis meses. En todas las opciones que tiene el jugador, el Quini 6 es el juego más atractivo para los sanjuaninos por el pozo que siempre tiene y la modalidad. "La gente juega para sacar mucha plata", destacó.

Un escenario que va de la mano de la caída de las ventas y apuestas es el de la merma también en la cantidad de agencias que se mantienen en la provincia. "Han habido en los últimos periodos muchos cambios de domicilios y cierres que en otros años ha sido distinto. No ha crecido, no es como tiempo atrás. El problema es que la situación económica no ayuda, han subido los alquileres y muchos han decidido entregar la llave de la agencia o cerrar", reconoció.

Este escenario se ha visto más en zona de Capital, donde los alquileres son más altos. Muchos apuestan a irse de ese radio a otros departamentos o directamente cambiar de rubro.

"Se suele decir que cuando se está en peor situación, se juega más pero en realidad no es así. Se juega menos dinero pero nos afecta bastante, la gente hoy no está en el tema del juego, cuando la situación es difícil", finalizó.