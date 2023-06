Cyntia, la modista sanjuanina que busca marcar su impronta a nivel internacional

sábado, 3 de junio de 2023 16:12

Una historia de superación y compromiso tiene como protagonista a una “sanjuanina por adopción”, que con mucho trabajo hoy está logrando el reconocimiento que jamás imaginó. A los 12 años comenzó con las clases de costura impulsada por Elsa, su abuela y pilar fundamental en la vida de la profesional. Se trata de Cyntia Moyano, la mujer oriunda de Córdoba que eligió a San Juan como su segunda casa y logró marcar su impronta a nivel nacional y en este 2023 busca marcar presencia a nivel mundial.

Se trata de la Semana de la Moda, un evento que contará con la presencia de prestigiosas figuras del de distintas partes del mundo. Esto será en septiembre y tendrá como sede a Milán. Además, participarán reconocidas empresas de todo el mundo. La modista comentó que le gustaría compartir esta experiencia junto a su marido e hijos.

“Tras la invitación, comencé rápidamente a trabajar y bocetar algunos diseños, pero se torna complicado asistir por la situación económica que atravesamos”, sostuvo Moyano a Diario La Provincia SJ. Sin embargo, aseguró que no bajará los brazos y hará todo lo posible para poder asistir a este importante desafío que marcará su carrera.

Cyntia junto a su abuela, su gran pilar

Esto significará un antes y un después en su carrera e implicará que analice que colección presentará para este evento.

“Tiene que ser algo exclusivo, algo que me destaque. Esto que estoy viviendo es muy lindo, realmente es un halago”, comentó, emocionada, Cyntia. Y remarcó que se considera una simple trabajadora y cuándo le suceden estas cosas queda totalmente sorprendida. “Trabajo mucho, incluso domingos y feriados, porque es algo que me apasiona y me gusta”, subrayó.

La mujer contó que el poder participar implica un gasto importante, pero emocionada aseguró que se organizará para poder participar y dejar a la provincia en los más alto del podio.

Cyntia afirmó que su abuela es su gran ejemplo

Moyano resaltó que se encuentra muy feliz y contenta tras este reconocimiento. “Me cuesta creerlo”, comentó la profesional. Y destacó que diariamente se esfuerza para dar lo mejor de sí tanto con sus clientas como en los distintos eventos que le toca participar.

“Nos pasaron cosas muy fuertes en la vida”, agregó emocionada. Cyntia comentó que le tocó atravesar una infancia muy dura y un siniestro vial dejó a su hijo en terapia. Esto la motivó a disfrutar cada momento y abrazar aún más su profesión, trabajando desde el silencio y ayudando en distintas causas solidarias. “Hoy veo la vida de otra forma, es una bendición poder trabajar de lo que uno quiere. Poder contar con mi familia, mis hijos, me voy sorprendiendo de cada cosa que me sucede. No quiero dejar pasar esta posibilidad, ojalá se pueda concretar este sueño”, resaltó. Dos de los grandes pilares en la vida de la modista

Hoy Cyntia vive una de las etapas más importante de su carrera y tiene la posibilidad de compartirlo con una de las primeras personas que confió en ella: su abuela. “Ella siempre me dejó hacer lo que me gustaba. Valoro cada segundo junto a ella, es mi ejemplo a seguir”, contó. La mujer está pronta a cumplir sus 80 años y sin dudas, marcó la vida de la modista y sigue acompañándola en cada uno de sus desafíos.

“Vamos a ir tras ese sueño, soy una privilegiada y trataré de hacer lo posible para concretarlo”, cerró la modista.