CAME Joven impulsa educación financiera en escuelas

jueves, 29 de junio de 2023 17:25

El vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan, Roberto Gattoni, recibió a una delegación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME Joven), que concurrió a presentar un proyecto aplicable a las escuelas de la provincia en materia de educación financiera.

El vicegobernador Gattoni estuvo acompañado por el secretario Legislativo, Nicolás Alvo y así fue que recibió al actual director de CAME Joven a nivel nacional, Nicolás Alonso; el referente provincial y coordinador de la región Centro del país de CAME Joven, Gastón Azcona; el ganador del premio nacional, Alberto González; el referente de CAME Joven, Federico Valiente y el secretario general de la Federación Económica, Ariel Giménez Bacur.

Sobre el particular, los visitantes presentaron ante el titular del Poder Legislativo, una propuesta para incorporar la Educación Financiera en el ciclo de educación primeria y también en el ciclo secundario, de manera tal de promover y fomentar entre los niños y jóvenes el emprendedurismo local.

Asimismo, concurrió el ganador del Premio Joven Empresario Argentino Edición 2022, Alberto Esteban González, galardón que CAME Joven, la rama juvenil de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entrega desde hace 13 años. Es oportuno consignar que el premio fue otorgado por su emprendimiento Goland Mining Service S.R.L., empresa dedicada a la exploración y explotación minera y petrolera en forma sustentable.