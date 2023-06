Tiene Síndrome de Sjögren y quiere armar una red de contención de pacientes en San Juan

miércoles, 28 de junio de 2023 14:47

Una respuesta que esperó 17 años y la búsqueda de personas con las que poder caminar, paso a paso, por la enfermedad. Siempre generadora de campañas e iniciativas solidarias, a Patricia "Pato" Rossomando le llevó su tiempo decidir encarar su iniciativa más personal pero siempre con la mirada en el otro. Es que fue diagnosticada con Síndrome de Sjögren, una enfermedad que afecta al sistema inmunitario y puede estar asociada o vinculada a otra enfermedad autoinmune. Algunos pacientes llegan antes a un diagnóstico certero pero a otros, como ella, les llevó más de 10 años saberlo. En el medio, se atraviesan complejas dificultades de salud y a angustia y ansiedad que generan saber que "se tiene algo" pero no ponerle nombre.

Es por eso que lanzó en redes sociales, la propuesta de formar un grupo de pacientes y también familiares para apoyarse, compartir experiencias e información útil para transitar un camino que los acompañará toda la vida. Es que este síndrome (ver caracterización en el siguiente apartado) no tiene cura y requiere de un abordaje interdisciplinar que va desde reumatólogos, oftalmólogos, psiquiatras y psicólogos, entre otros.

"Pienso en la gente que ha pasado lo mismo que yo, hace un año atrás. No lo hice antes porque no estaba en condiciones físicas y emocionales. Cuando me lo diagnosticaron, no tenía idea de qué me hablaban. Es una enfermedad autoinmune que, según lo que supe, no es tan evidente de diagnosticar. A mí me llevó 17 años llegar a conocer su nombre y a otros pacientes con los que hablé, mínimo 10. Sólo una mamá que me contactó, me dijo que su hija de 8 años ya tiene el diagnóstico. En este camino, no vale preguntarse el por qué, sino qué podemos hacer por nosotros", explicó, emocionada, a Diario La Provincia SJ.

Patricia tiene un historial de salud marcado por el seguimiento de la actividad de sus ganglios. Fue intervenida varias veces por ello y desde hace tiempo, un síntoma no dejó de evidenciarse. "En mi caso, siempre tuve dificultad para tragar pero creyeron que era ansiedad u otra situación. Con respecto a la sequedad de la boca, me hicieron estudios de deglución y otros más. Cuando me atendió la Dra. Sánchez, que trabajó muchos años en Mendoza pero ahora está en la provincia, me dijo: "¿vos podés tragar una galleta sin tomar agua?". No le había dicho nada antes y me puse a llorar. Sólo el que tiene lo mismo que yo, puede entender esto", relató.

Pato regresó a la actividad solidaria con "Una casa para León", tras una pausa por su salud.

Fue entonces cuando la presunción de que tenía el síndrome llevó a nuevos estudios. "Me hicieron una biopsia de glándulas salivales y recibí el resultado afirmativo. Fue un shock pero a la vez bastante tranquilizador. Esto es porque se transitan años sin certezas, que poder ponerle el nombre a lo que uno tiene da una paz, aunque sea extraña. Ya sé qué es, qué causa y qué puede pasar. Por ejemplo, el miedo a ahogarme me causaba mucha ansiedad y la estoy tratando", comentó.

Entre los síntomas de la enfermedad acompañan a Pato también está la astenia: "pensé que estaba cansada porque trabajo mucho, estudio Abogacía, hago tareas solidarias y duermo poco. Pero era muy aguda. Tenía cansancio hasta de hablar y uno

puede entrar en un círculo de tristeza que es difícil de explicar. Es tan poco conocido que el entorno no lo entiende y una misma, tampoco".

Y se sinceró: "primero dejé de comer carne y después, me costaba comer todo. Así de literal. Cuando uno sabe lo que pasa en el cuerpo, puede actuar y manejarlo. Hay lugares a los que no se puede ir más, personas que no ayudan cuando critican que uno no come... Es difícil".

Tras su posteo en redes sociales, la catarata de mensajes de pacientes y de familiares de pacientes la sorprendió. "Ayer me escribieron muchas chicas por sus mamás y uno ve el amor del entorno por querer ayudar. También recibí mensajes de psicólogos y psiquiatras. La idea, por ahora, es hacer una reunión presencial al mes o hacer un fluido grupo de WhatsApp. Siento que se puede tener un alma gemela en la dificultad de la enfermedad", dijo.

Quienes quieran sumarse, pueden comunicarse al 264- 4474740.-

Qué es el síndrome de Sjögren

De acuerdo al reconocido portal médico Mayo Clinic, se trata de un trastorno del sistema inmunitario que se identifica por sus dos síntomas más frecuentes: ojos y boca secos.

Esta afección suele acompañar otros trastornos del sistema inmunitario, como la artritis reumatoide y el lupus. Por lo general, el síndrome de Sjögren afecta primero las membranas mucosas y las glándulas que producen humedad en los ojos y la boca, lo que da como resultado menos lágrimas y saliva. Se suman: dolor articular, hinchazón y rigidez, inflamación de las glándulas salivales, sobre todo, las que se ubican debajo de la mandíbula y delante de las orejas; erupciones cutáneas o piel reseca, sequedad vaginal, tos seca persistente y fatiga prolongada. El síndrome afecta la producción de saliva.-

Aunque se puede padecer el síndrome de Sjögren a cualquier edad, en el momento del diagnóstico la mayoría de las personas son mayores de 40. Además, es mucho más frecuente en las mujeres.

No tiene cura por lo que el tratamiento se centra en aliviar los síntomas y en identificar sus manifestaciones ya que cada persona puede tener particularidades.