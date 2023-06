Planifican actividades en vacaciones de invierno para reactivar la demanda en los vacunatorios

martes, 27 de junio de 2023 20:31

En la primera parte del año que comprende de enero a junio se registró una baja demanda en los vacunatorios de la provincia. Los porcentajes son relativamente bajos a los que esperaban y trabajan en diferentes actividades para revertir este panorama. En cuanto al detalle, alrededor del 50% de la población sanjuanina se aplicó la dosis antigripal y trabajarán para incentivara a los sanjuaninos para que se apliquen las dosis correspondiente.

“Se van abordando distintos operativos, uno de ellos fue el de casa por casa, que ya comenzó a realizarse. También, se están tratando de coordinar con las escuelas, pero ahora vienen épocas vacacionales en las cuales se está viendo en qué lugares y puntos estratégicos se puede llegar a generar un punto de vacunación”, destacó Fabio Muñoz, jefe del Programa de Inmunizaciones, a Diario La Provincia SJ. Y remarcó que “hasta los 40 años es muy baja la asistencia, los mayores y los los adultos mayores son los que asisten a los vacunatorios”.

El referente en el tema resaltó que están viendo qué actividades se realizarán el receso invernar, para ver puntualmente el lugar que registre mayor concurrencia de gente y poder concretar los operativos de vacunación.

“Se está viendo que es lo que se puede llegar a genera”, resaltó Muñoz. El profesional detalló que se está viendo qué posibilidad hay de realizar diferentes actividades que pueden ser de índole recreativas de cara a los que serán las vacaciones de invierno.

Además, enfatizó que siguen recomendando a toda la población sanjuanina que asista a los centros de vacunación distribuidos en los distintos puntos de la provincia para colocarse la dosis correspondiente. “Tratamos de abordar a los chicos y a los adultos”, destacó el profesional.

“Se realizaron algunos operativos en las escuelas y se siguen programando para reactivar la demanda”, sumó el referente de la cartera de Salud Pública. Y agregó que “lo qué pasa en las distintas escuelas es complejo, ya que se envían las autorizaciones para poder aplicarlo, pero, en algunos casos los papás no la firman, en otros los chicos no la llevan cuando van a la escuela. Es compleja toda la logística que se hace para poder llegar y no se puede concertar a causa de estas situaciones que se presentan”.

Por último, el referente en el tema resaltó que “es muy importante poder incrementar el porcentaje y poder llegar a toda la población con la vacuna de calendario (covid, antigripal), para lograr esta protección necesaria, ya que es la herramienta más fuerte que tenemos”.