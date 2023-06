Atraídos por el turismo de eventos, ¿qué compran los visitantes en San Juan?

lunes, 26 de junio de 2023 18:26

San Juan encara un segundo semestre con un cargado calendario de eventos y el comercio se prepara para recibir más visitantes de distintas provincias y países. Tras las primeras experiencias recientes, apuntalarán la oferta de los rubros más buscados.

"En semanas anteriores, que San Juan fue epicentro de competencias y eventos nacionales e internacionales, en el comercio se notó el impacto. Las ventas se movieron a favor y nos preparamos para ello para aprovecharlos. Es que son una fuente de consumo extra que sin duda es favorable", destacó Laura Zini, presidenta del Centro Comercial de Capital.

Los clientes foráneos, puntualizó, invierten en los rubros gastronomía, indumentaria, calzado y servicios. "Hay una demanda sostenida en los paseos comerciales y shoppings, debido a que cuando terminan sus actividades allí hay comercios abiertos. En ese sentido, analizamos quienes trabajamos en el microcentro de poder adecuarnos a esta demanda extra. Lo vamos implementando con horarios extendidos y atención diferencial", marcó.

Y en ello, resaltó que hubo experiencias positivas en cuanto al uso de la moneda: "los turistas ya vienen con la moneda nacional o usan su tarjeta de crédito. No suelen pagar en dólares y no los estamos recibiendo tampoco, porque no es la moneda de curso legal y el vuelto debería darse en pesos. Se evitan inconvenientes con eso".

Lo que se viene

Julio, mes de vacaciones de invierno, será igualmente intenso. En deportes, habrá para elegir y en orden de realización están: Posta Interlagos (2 de julio); Running Trip Edición Valle Fértil (el 9); Trail Ruta del Vino (el 16); Desafío de las Estrellas en automovilismo (del 21 al 23); Campeonato de Turismo Carretera (el 23); Desafío Villicum (el 23) y Maratón Internacional de San Juan (el 23 de julio).

En tanto, el Centro Cultural Conte Grand será escenario del 2° Encuentro Nacional de Artesanos (del 5 al 9) y a mediados de mes se realizaría la Fiesta del Milono Viejo, en Huaco.

En agosto, hay dos eventos convocantes. Uno, se realizará por primera vez en San Juan y tiene que ver con la final de "Miss Universo Argentina" (el 6) que elegirá a la joven que representará al país en el certamen internacional. Y el mes cerrará con la XXVIII Feria Internacional de las Artesanías, que inicia el 31 y se extenderá al 10 de septiembre en el Costanera Predio Ferial.

En lo deportivo resalta el Mundial U19 Voley Masculino, a cargo de FEVA y la Secretaría de Deportes y la 3º Edición de Tierra de Gigantes: Suidamericano de Trail Running. Ambos son eventos internacionales.

En agosto también habrá congresos profesionales que nuclearán a odontólogos (Congreso Centenario del Círculo Odontológico de San Juan y Reunión de la Confederación Odontológica de la República Argentina) y a los abogados (Congreso Nacional de Justicia de Faltas).

Septiembre será un mes marcado por los congresos profesionales. San Juan será sede de Olimpiadas Médicas 2023 (del 3 al 8); 9° Encuentro de Investigadores en Ciencias Sociales de la Región Centro Oeste y el 6º Binacional con la IV Región de Chile (del 6 a 8); XII Congreso Argentino de Química Analítica (12 al 15); el Encuentro Nacional de Supervisores Docentes (18 al 22) y 65º Reunión anual de la Asociación Argentina de Astronomía (18 al 22).

También resaltan: del 13 al 15, la Feria Industrial a cargo de la Unión Industrial de San Juan y los internacionales Expo Tatoo 2023 (16 y 17 de septiembre) y Argentina Ópera Festival (del 16 de septiembre al 1º de octubre).

Octubre llega con más impronta de fiestas tradicionales como la del Asador Sanjuanino y la Fiesta Nacional de la Tradición (10 y 11) en Jáchal. Los eventos deportivos sentarán nuevamente presencia nacional e internacional con 15 KM NB San Juan - New Balance (el 1); Campeonato Argentino de Pista Junior y Elite (del 4 al 8) y el renombrado World Superbike, del 13 al 15.

En noviembre, los docentes se nuclearán en el Congreso Internacional de Educación, el 9 y 10 y el sector productivo, económico y de innovaciones en 4° Argentina Impacta San Juan 2023, el 2 de noviembre.

En lo deportivo, el mundo del enduro se nucleará del 6 al 11 en el 97º Six Days en el Autódromo Villicum y los atletas en Pentatlón de San Juan y Trail Cielo Nocturno, el 25.

Para diciembre, llega TC Coronación, del 1 al 3 en el Autódromo Villicum y las carreras "Nocturna de Santa Lucía", el 1º, y "Esperando la Navidad" en Angaco y Albardón, durante 23 y 25 de diciembre respectivamente.