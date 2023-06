Presentarán en Estados Unidos un documental sobre un episodio con OVNI's en San Juan

domingo, 25 de junio de 2023 14:15

El 12 de julio de 1978, Felipe Onofre Orozco, un sanjuanino que se desempeñaba como jefe de la estación de tren de Ramblón (que unía San Juan con Mendoza), vivió uno de los hechos que generó mayor interés en la historia de avistajes de OVNI's en el país y que ahora llegará al cine internacional.

Se trató de la aparición de una luz roja acompañada por explosiones que desencadenó la presencia policial en el lugar y que hizo que Onofre Orozco quedara en shock. Ahora, gracias a un documental del grupo Parámetro 7, la historia llegará el Festival Internacional de Cine de Roswell nominado como "Mejor documental latinoamericano", el próximo 2 de julio.

"Hicimos un documental para dejarlo como documento histórico para San Juan, lo presentamos en el Congreso en Victoria, donde se desclasificó al caso Ramblón y lo presentamos, y también en el Festival Internacional de Cine Ufológico y Ciencia Paranormal, en Entre Ríos, que lo patrocinó History Channel. Cuando presentamos el documento, les encantó y nos impulsaron a que lo presentáramos en el Festival Internacional de Cine de Roswell, en Estados Unidos, el más importante a nivel mundial", comenzó contando Jorge Pérez de Parámetro 7, a Diario La Provincia SJ.

Desde entonces, el proyecto que comenzó con la desclasificación del caso, tomó más relevancia y comenzó un trabajo de traducción al inglés, incorporando la representación de las situaciones con actores en el lugar. Cabe destacar que el documental logró tener el testimonio de testigos presenciales del hecho, a quienes encontraron en San Juan y Mendoza.

"Hablan hombres que en el '78 eran niños y salen en fotos de la época", indicó Pérez sobre los detalles del documental. "Tenemos una gran emoción y mucha expectativa, porque más allá de que sabemos que no está hecho a nivel cine, sí le dimos un cuadro muy parecido a un documental de History. Lo hicimos con la idea de hacer un documento representativo de una desclasificación y gustó mucho", agregó.

Antes de la participación en el festival, el video fue subido a YouTube y en pocos días tuvo 22.000 reproducciones. Sin embargo, después se bajó para ser presentado como estreno. "Estamos con la idea de que el 12 de julio, pasado el festival, vamos a hacer una presentación oficial del documental para que todos lo puedan ver", cerró.

¿Qué pasó con el hombre?

Inmediatamente después de que ocurriera el fenómeno, el trabajador quedó en shock y tuvo que ser hospitalizado. Pero lo que sucedió después con él todavía no está claro.

"Orozco falleció. Hay dichos de que murió al poco tiempo de este evento, pero nosotros tenemos información de que falleció por otra causa mucho tiempo después. Lo que sí, no volvió nunca más al ferrocarril. Hemos llegado hasta el hijo de una persona que estuvo en este acontecimiento y lo encontramos en Villa Dolores. Nos fuimos hasta allá y el tipo se acordaba de todo porque tenía 18 años cuando pasó todo esto. Es algo muy emocionante y muy fuerte porque les cambió la vida y muchas veces no lo pudieron contar para que no los trataran de locos", había contado anteriormente Pérez, sobre el caso.

El hecho ocurrió a las 22 horas de aquella noche, y pese a que incluso cuando llegó la policía la luz todavía estaba visible en el firmamento, poco se dio a conocer a los sanjuaninos.