Danielito, sobre la película de su vida: "Le agradezco a mi madre que no me dejó en un estante"

domingo, 25 de junio de 2023 10:55

"Llegó la alegría, llegó el amor", esa frase que muchos sanjuaninos recuerdan de memoria y la relacionan con momentos felices al comprar pochoclos y pralinés al querido "Danielito", será el título de una película documental que podrá ser vista en todo el país.

Este lunes 26 de junio, el reconocido actor Gustavo Garzón arribará a San Juan para grabar sobre la vida de Daniel López, el pochoclero que se convirtió en un referente del área de Discapacidad del municipio de Chimbas y sueña con trabajar a nivel internacional por las personas con Síndrome de Down.

"Vamos a ir a mi casa donde se van a hacer entrevistas a mi mamá y a mis hermanos, y después varios recorridos por la provincia. Vamos a estar en la universidad donde estoy cursando, en la Fundación Danielito en Casa España, de la que soy el presidente a nivel provincial y nacional, como así también director de la Discapacidad de Chimbas. En el documental se va a mostrar desde que yo nací hasta ahora", contó Daniel, a Diario La Provincia SJ.

En este marco, expresó que la oportunidad de contar su vida a las cámaras es algo muy emocionante para él, ya que le significa demostrar a la sociedad que todo se puede.

"Las personas con discapacidad se pueden integrar a lo laboral, a la educación, a todos los lugares en los que se pueda participar, también en la política, ser parte de la comunidad. Para mi es una alegría muy grande, agradezco a mis padres, a mi madre, que ella puso todo de sí, me llevó a muchos médicos, no me dejó en ningún estante y ese es el agradecimiento", sostuvo con emoción.

Daniel con su mamá, Margarita Mazedo, a sus 92 años de vida.

Actualmente, Daniel estudia la carrera universitaria de Administración Pública y se encuentra en su etapa final del plan de estudios. Con ello y su trabajo, sueña con poder lograr avances para el desarrollo de las personas con Síndrome de Down a nivel internacional, además de adentrarse en la política sanjuanina.

"Estoy pasando los grandes desafíos y demostrando a la sociedad que se puede, sería el primer down en la carrera de Administración Pública. En la política mi sueño es poder ocupar un cargo en la Cámara de Disputados para poder legislar las leyes de las personas con discapacidad", finalizó con convicción.

Daniel con su equipo de trabajo en el área de Discapacidad.

Por su parte, al momento de hacer el anuncio de la grabación de la película, Garzón dijo en sus redes sociales: "Hola a todos. Quiero contarle a toda San Juan que nuestro proyecto de película documental basada en la vida del queridísimo Daniel López, llamada 'Llegó la alegría, llegó el amor', ha sido aprobada por el Instituto Nacional de Cinematografía Argentina. Así que muy pronto vamos a estar filmando este documental que va a retratar la vida de este de este ejemplo que tienen en la provincia. Un abrazo grande para todos y pronto nos estamos viendo allá para firmar la peli".

Además, el próximo miércoles 28 de junio, en la sala del Teatro Municipal se presentará la película del actor "Down para arriba", en la que también se hará la presentación formal del proyecto sobre Daniel.