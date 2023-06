Una sanjuanina inició una movida solidaria para ayudar a niños de una escuela en 9 de Julio

sábado, 24 de junio de 2023 16:52

Con el deseo de poder ayudar a quienes más lo necesitan es que una sanjuanina decidió comenzar con una campaña solidaria. Si bien, siempre estuvo involucrada con este tipo de actividades, pero en su momento decidió trabajar desde el silencio. Sin embargo, en este 2023 se planteó la posibilidad de abrir nuevos horizontes para poder llegar a otros departamentos. Fue así como decidió utilizar las redes sociales para pedir la colaboración de todos y poder concretar esta actividad solidaria en el nivel Primario de la Escuela Esteban de Luca en 9 de Julio.

“Hace tres años que trabajo en 9 de Julio, le tengo mucho afecto a la gente de esa localidad y tengo paciente que son docentes que trabajan en esa escuela. Me comentaron la situación de los chicos y me dijeron que en esta época sufren mucho el frío. Tras conocer esto, fue que se me ocurrió esta actividad solidaria, con el permiso de la docente”, sostuvo Eugenia Ontiveros, referente de la actividad solidaria, a Diario La Provincia SJ. La joven es licenciada en Nutrición y es oriunda de Pocito.

La profesional resaltó que la metodología de trabajo que implementó es que aquellos que deseen sumar sus donaciones lo hagan por su domicilio o se contacten con ella para pautar día y hora de entrega. Una vez que sume una cantidad importante de donaciones, Eugenia será la encargada de llevar todo hasta el establecimiento para que las docentes se lo entreguen a los alumnos.

“Lo que más se necesita es ropa de invierno, para niños en lo posible, y calzado”, remarcó Ontiveros. Y agregó que todo lo que sumen será bienvenido y agradeció a todos los que están colaborando con esta movida solidaria.

Eugenia decidió involucrarse para ayudar al otro y busca que sean cada vez más los que se contagien de este espíritu solidario para seguir ayudando en este contexto difícil que atraviesa el país.

“Esto es muy gratificante y poder inculcar esto de la solidaridad, que no se trata de dar lo que me sobró sino poder pensar en el otro y poder dar lo mejor que tenemos”, comentó Ontiveros. Y destacó que siempre les inculcó a sus hijos la importancia de ser solidarios.

La licenciada contó que desde que compartió el flayer de la actividad solidaria recibió muchos mensajes de sanjuaninos que desean colaborar.

Todos los que deseen colaborar pueden contactarse a los números que aparecen en el flayer: