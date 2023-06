Patricia Quiroga, la "locomotora" docente que superó un duro desafío como madre y la fortaleció como persona

sábado, 24 de junio de 2023 12:48

"Me dicen 'sos una locomotora' y creo que sí. Tal vez fue la enseñanza de mi hija". Con esas palabras, y sentada en su escritorio, Patricia Quiroga recuerda en pocos minutos todo lo que le tocó atravesar en su vida. Hoy está al frente de la Unión Docentes Agremiados Provinciales, UDAP, y es la primera mujer que rompió la estructura de 12 años ininterrumpidos de única lista en ese gremio.

Con la mirada brillosa y la sonrisa siempre presente, se considera una mujer afortunada pese a que la vida le dio un duro golpe como madre. Recordar ese hecho no la entristece sino que la llena de fuerza para seguir adelante y no está sola, cuenta con toda su familia que la apoya en su casa y un equipo en el gremio que la impulsa y orienta.

Patricia es la hija mayor de cinco mujeres (dos de las cuales son también docentes) y un varón. Se casó "muy jovencita", según recuerda, y tiene cuatro hijos, dos varones que son policías y dos mujeres, una de las cuales siguió sus pasos pero luego eligió trabajar en el Correo. Hace 30 años que es docente y trabajó, hasta antes de asumir en UDAP, como directora en una escuela de San Martín.

"Elegí al docencia porque desde chica me gustaba ser maestra, fue por vocación y no me arrepiento. Siempre fui muy estudiosa. En la secundaria nunca me llevé una materia. Primero fui docente de Primaria y trabajando seguí estudiando. Soy profesora y licenciada en Educación. Me titularicé en Primaria para Adultos. Pasé por todos los niveles", enumeró a Diario La Provincia SJ con una sonrisa apoyada en su gremio de UDAP y sosteniendo un buda que le regaló su hija mayor.

Su vida estuvo marcada por un hecho muy fuerte en su rol de madre. "Mi hija era la mejor alumna pero cuando tuvo 7 años le dio cáncer, un tumor en la cabeza y tuvieron que abrirle la cabeza. Lo importante es que está con nosotros, es una enseñanza y empezamos a ver la vida de otra forma", recordó Patricia.

A su hija la operaron en el hospital Garrahan y logró salir adelante aunque quedó con secuelas. Eso le permitió ver la vida con otros ojos pero también extenderlo a otras personas. "Eso me hizo más humana y ponerme en el lugar del otro. A veces uno dice 'lo peor me pasa a mi' y no es tan así. Me sirvió con mis alumnos, para decirles que no es como uno cree de que lo peor le pasa a uno", reflexionó.

"Me enojé con el tema de la depresión. En ese momento decía 'de qué te quejas, tenés todo esto'. A veces nos hundimos en un vaso de agua pero hay que luchar por los sueños y objetivos. Esta vida que tuve me llevó donde estoy", agregó.

Todo lo que vivió lo pudo extender a sus alumnos con palabras reflexivas, y más en tiempo de pandemia y depresión. Ahora, ya alejada de la escuela en su rol de docente y directora, tiene toda la fuerza para enfrentar lo que viene con el gremio que representa al personal de su vocación.

Ahora empieza un nuevo camino pero esta vez con UDAP. "Llegar acá no fue fácil, tuvimos que ir a Buenos Aires. Nuestra lista fue la primera en San Juan que a nivel nacional nos dijeron que teníamos que oficializar. Quedó como precedente. También nos ayudó el contexto social y que la docencia estaba descreída", destacó para luego recordar el rol que tuvo Silvia Pelletier en este recorrido: "mi objetivo era claro llegar por la docencia sanjuanina y ella fue quien armó esta lista. Al principio dije que no porque me faltan cuatro años para jubilarme. Ella es la madre de la Lista Verde y nos fue convocando. No está a la cabeza, por problemas de salud y porque está por jubilarse".

Ahora su objetivo es democratizar UDAP, tener elecciones periódicas y que la docencia sanjuanina elija sin problemas. El principal objetivos ahora es que la gente vuelva a creer en las instituciones. "El gremio no tiene color político, va a ser por la defensa del trabajador. Queremos dar este hincapié y decir no todos los gremialistas son malos", señaló sin descartar que lo principal será que mejoren los salarios de los trabajadores y que le ganen a la inflación

Para lograr todo, ella pidió a los docentes sanjuaninos "que se afilien y tengan representantes en las escuelas". "Queremos mostrar otra cara del gremio. A todos los candidatos a gobernador les deseamos éxito porque si les va bien a ellos nos va bien a nosotros. El gobierno no es nuestro enemigo. A ellos les debe ir bien para que a nosotros nos vaya bien. Entre los dos tenemos que hablar para que le vaya bien a la docencia sanjuanina", finalizó.