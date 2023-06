Café de Algarroba, la propuesta sanjuanina que es furor por su sabor y propiedades

sábado, 24 de junio de 2023 14:53

Si sos de esas personas que disfrutan de tomarse un cafecito después de comer o cuando se junta con amigos a charlar, pero tiene que limitarse ya sea por el contenido de cafeína o por el azúcar, un grupo de sanjuaninos tiene la solución: café de algarroba.

Este producto es elaborado por la Cooperativa Polok Nenu, que en idioma huarpe significa "trabajo para el buen vivir". Esta asociación está conformada por miembros de diez comunidades indígenas que elaboran todo tipo de alimentos con productos de la zona, entre ellos este café.

"La algarroba tiene un montón de propiedades y a su vez hay muchas cosas que se pueden hacer con ella. Hay que partir de que se la recolecta del árbol autóctono del territorio, que no necesita ser regado; por lo tanto, es totalmente sustentable desde lo ambiental y desde lo social también porque todas las comunidades tienen acceso recolectarla", explicó a Diario La Provincia SJ, el director de proyectos de la cooperativa, Franco Gil.

En qué consiste el café de algarroba

La algarroba es un alimento con variadas propiedades beneficiosas para la salud. Tiene un alto contenido de fibra, por lo que ayuda a regular el tránsito intestinal, tiene un bajo índice glucémico por lo que es ideal para quienes tienen diabetes y es rica en antioxidantes y minerales como el calcio, el magnesio, el potasio y el hierro.

Es precisamente por estas características que desde la cooperativa decidieron aprovecharla para elaborar distintos productos, entre ellos, el café. "La algarroba está en el campo y muchas veces se tira, se la comen los animales. Por eso, desde la cooperativa decidimos recolectarla y aprovechar al máximo todas las cosas que se pueden hacer con ella. Arrancamos con los alfajores y el patay que es lo que ya más se conoce, pero la algarroba también brinda la posibilidad de hacer bebidas como la ñapa (es el jugo de algarroba) y el café", agregó Gil.

Desde la cooperativa se encargan de recoger los frutos y las plantas que utilizan para la elaboración de sus productos.

El café de algarroba tiene un sabor y aroma agradable, similar al del café tradicional pero con un toque dulce y suave. "Para elaborarlo, se tuesta en un horno la chaucha de algarroba hasta que toma un color oscuro, luego se la lleva al molino y ya queda listo el café para ser consumido", detalló el emprendedor.

Si bien tiene un índice glucémico bajo, la algarroba es dulce, por lo que quienes tienen problemas con el azúcar la pueden consumir. "El café es dulce de por sí debido a la fructuosa, por lo que no hace falta agregarle azúcar. Tiene un sabor muy similar al tradicional, con el beneficio de que tampoco tiene cafeína, por lo que es ideal para personas que no pueden ingerirla. Actualmente se está comercializando en paquetitos de 100 gramos, pero hemos recibido pedidos que embolsamos en 200, 500 gramos y hasta un kilo". La cooperativa cuenta con un espacio de venta en la ex bodega Torraga. Mirá acá su dirección.

Quienes estén interesados en adquirirlo, lo pueden hacer en el local de la cooperativa que se encuentra en la Difunta Correa, en su sede en la ex bodega Torraga de Caucete o sino a través de su Facebook Polok Nenu Alimentos de Algarroba.