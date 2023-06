Profesionales sanjuaninos en diagnóstico por imágenes advirtieron que no recibirán algunas obras sociales

viernes, 23 de junio de 2023 12:34

Profesionales de la salud de San Juan vinculados a estudios de diagnóstico por imágenes advirtieron que si no se regularizan algunas obras sociales en materia de pagos, dejarán de prestar sus servicios. Así lo informaron a través de un comunicado en el que señalaron que esperarán hasta el 30 de junio y si no hay novedades, no prestarán el servicio a varias obras sociales desde el 1 de julio.

El comunicado fue emitido por la Cámara Sanjuanina de Diagnóstico por Imágenes (CASDI) que agrupa a los centros médicos e instituciones sanatoriales privadas de la provincia de San Juan y la Asociación Sanjuanina de Diagnostico por Imagen (ASDI) que nuclea a los profesionales especialistas en diagnostico por imágenes.

En el texto señalan que "ante la falta de acuerdo con las Obras Sociales y Prepagas, nombradas a continuación, en la incorporación del nomenclador vigente que fija valores mínimos – éticos prestacionales, y que habiendo agotado todas las instancias previas de negociación, se procederá a partir del 1 de julio de 2023 a cobrar a sus afiliados las diferencias que pudieran existir en relación a dichos valores”.