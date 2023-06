La sorpresa que le dio una pareja sanjuanina a dos policías tras recuperar su moto robada

viernes, 23 de junio de 2023 10:24

Dos efectivos de la policía de San Juan fueron sorprendidos este jueves en la mañana por una pareja después de que recuperaran una moto que había sido robada.

El hecho delictivo ocurrió el domingo pasado, para el Día del Padre, en el Loteo Gómez en Chimbas. Ese día, la familia Torres, sacó la moto a la vereda para que hubiera más espacio para recibir las visitas pero los malvivientes aprovecharon para robarla. "Alrededor de las 20:30, cuando mi marido salió afuera para querer guardarla ya no estaba. Hicimos la denuncia y tres días después nos llamaron de la Comisaría 17 para darnos aviso que la habían encontrado", comenzó relatando Karen Torres a Diario La Provincia SJ.

Los efectivos que la habían recuperado fueron el cabo Oscar Varela y la agente Marianela Manrique, del Comando Norte de Chimbas, quienes al recibir la denuncia no dudaron en salir a rastrillar y tratar de encontrarla. El resultado fue positivo, lograron dar con la moto en el barrio 5 de Octubre.

Es por eso, que la pareja que había sufrido el robo decidieron darles una sorpresa. Este jueves en la mañana ambos se dirigieron al Comando y les llevaron un desayuno de regalo. "La verdad que les voy a estar siempre agradecida. Ellos fueron, ingresaron a donde sospechábamos que estaba la moto y fueron los únicos que se animaron a ir. Ellos entraron y recuperaron mi moto. Voy a estar siempre agradecidos con los dos", agregó Karen subrayando que el desayuno "es lo mínimo que podemos hacer".

Karen tiene un aprecio grande por la policía porque su padre es jubilado de las fuerzas de San Juan. "Él muchas veces hizo cosas que yo he visto y la gente nunca le decía ni gracias. Por eso me urgía la necesidad de dar las gracias. Ellos dan su vida por nosotros y muchos no lo entiende. Es arriesgar su vida, esta gente es peligrosa y uno no sabe si están armados o no. Ellos tuvieron el coraje, fueron y recuperaron mi moto. Esto es muchísimo para mi y siempre voy a estar agradecida a ellos dos".