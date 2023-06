"Cuando me recupere voy a volver al arco": Julián Páez, el arquero sanjuanino está mejor y espera un trasplante

viernes, 23 de junio de 2023 15:38

Julián Paéz tiene 18 años de edad y hoy la mirada de cientos de sanjuaninos está depositada en él. El joven sufrió un accidente el sábado pasado mientras jugaba al fútbol y producto de esto tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Su riñón quedó en muy malas condiciones y por eso ahora necesita un trasplante.

Todo ocurrió mientras jugaba como arquero de Bianconeri F.C. para la Liga Universitaria y sufrió un golpe con un compañero. Producto de esto tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital donde entró a quirófano y allí los equipos médicos "pusieron todo para salvar su vida".

"No nos daban esperanza que fuera a sobrevivir porque no sabían qué se iban a encontrar", explicó la madre en Telesol y señaló que creyeron que podía tener comprometido el baso y otro órgano, pero finalmente no fue así. "Gracias al curita Brochero y a todos los que nos están ayudando, sólo fue el riñón. Cuando vimos al riñón nos quedamos impactados", agregó destacando que era como que habían estallado.

"¡Dijimos cómo! pero existe un milagro de Dios y ahora está evolucionando bien, gracias al equipo médico del Cimyn que nos dio la asistencia inmediata. Está muy contenido y eso nos tiene muy contento. Por gracia de Dios está evolucionando y podrá comer", agregó.

El joven ahora está sujeto a diálisis permanente para poder vivir, hasta que encuentre un donante y pueda hacer el trasplante de riñón. "A medida que lo vayamos viendo, vamos a ver lo que le hace falta a Julián su traslado va a generar gastos", aclaró la madre.

Para ayudarlo con los gastos, desde la Liga de Fútbol crearon la cuenta para darle una mano. La cuenta de Mercado Pago todosporjulian.mp está hecha con autorización de la familia con el fin de que el día de mañana Julián tenga la cuenta para sus gastos.

"Anoche tuve una conversación con Julián. Si bien no le dije que perdió su riñón se lo imagina porque me decía que había una máquina al lado que hacía lo que el riñón no podía hacer. Esto es paso a paso y lo va a entender. Él hizo lo que le gustaba que era jugar al fútbol y sabía que esto podía suceder", señaló.

Julián estudia Educación Física en la universidad y este jueves se mostró con ganas de rendir un parcial. Por eso le pidió el teléfono a su madre para justificar el motivo por el que no podía presentarse a la mesa.

"Cuando me recupere voy a volver al arco", aseguró el joven según declaró su mamá. "Verlo con vida es lo que nos mantiene en pie", apuntó.

La mamá de Julián explicó que él nació con un solo riñón: "el riñón que perdió es el izquierdo, el derecho lo tiene como una pasa de nacimiento, no creció y desde que nació fue así". Ahora los padres están dispuestos a hacerse los estudios para saber si alguno es compatible.

"Me pongo feliz que un grupo de compañeros vino donde estábamos y nos dijo que quieren donar el riñón, quieren hacerse el estudio. La solidaridad nos mostró mucho cariño de la sociedad sanjuanina", finalizó.