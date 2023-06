Camila, la profe que vivió momentos duros y ahora reparte viandas entre los necesitados

jueves, 22 de junio de 2023 17:23

Dicen que la mejor forma de honrar a los padres es hacer gala de los valores que nos inculcaron. Camila Medina lo sabe muy bien y desde hace varios años se dedica a hacer aquello que su madre le enseñó desde chica: ayudar a quienes lo necesitan.

A veces es con una charla, otras es con un plato de comida, o con calzado para un niño que necesita ir a la escuela, pero lo importante es que con un pequeño gesto, colabora con muchas personas que no lo están pasando bien.

"Mi madre siempre ayudaba a muchas personas y me inculcó esto. Tenía merenderos en Santa Lucía. Ella falleció hace seis años y cuando murió perdí todo. Me quedé en la calle. Me reconstruí gracias al estudio e incluso fui cuerpo de Bandera en el instituto en el que estudié", recordó a Diario La Provincia SJ la ahora profesora de Educación Tecnológica, Informática y Robótica.

Cuando su madre falleció, Camila se quedó en la calle, pero gracias a que varias manos se tendieron en su dirección pudo salir adelante y recibirse de docente.

Trabaja como docente en un colegio de Capital y en otro de Barrial, por lo que algunos días está fuera del Gran San Juan, pero eso no le impide preparar porciones extras de comida y salir en bicicleta a entregar bandejas a familias que están pasando necesidades.

"Me ayudaron muchas personas a salir adelante. Por eso ahora hago pequeños actos solidarios. Cuando me entero de que le falta algo a alguien, hago un bingo o lo que se necesite. Más allá de eso, todos los meses saco de mi sueldo una cierta cantidad de plata para comprar mercadería. Con eso hago ollas de comida y domingos, lunes, martes y miércoles agarro la bicicleta y salgo a repartir", aclaró la joven quien está estudiando el segundo año del profesorado en psicología.

No importa si es un bolsón de mercadería o un ventilador, Camila trata de colaborar con quien pide ayuda.

Pasión por ayudar

Continuamente realiza publicaciones en sus redes sociales ya sea para encontrar a quien verdaderamente necesita un plato de comida, o para pedir colaboraciones entre sus amigos.

"Mi sueño es tener un merendero o un comedor, pero soy consiente de que cuesta mucho. Amo dar amor, esa es mi pasión y estoy escribiendo un libro al respecto que espero poder publicar muy pronto". El año pasado, Camila se unió junto a otros jóvenes solidarios para festejar el Día del Niño vestidos de superhéroes.

Aunque mayormente lleva adelante estas acciones de forma individual, hay ocasiones en las que se suman otras personas. El año pasado celebró el Día del Niño junto con otra colega docente y disfrutaron mucho de vestirse de superheroínas para alegrar a los niños.

"Tengo muchas ganas de vivir y quiero que la gente sienta esas ganas de vivir y sepa que todo se puede. Yo salí de la calle, de tener hambre y no tener un plato de comida a ser una profesional y que no me falte nada. Soy muy feliz y siempre lo fui. Estoy enamorada de la vida y dar es mi vida", sentenció.