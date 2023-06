Bronquiolitis: estiman que San Juan está cerca de alcanzar el pico de casos

jueves, 22 de junio de 2023 15:24

Tras un adelanto de al menos 15 días respecto a temporadas anteriores, los casos de enfermedades respiratorias sobre todo en niños aumentaron considerablemente en San Juan. En ese contexto, desde Salud Pública consideran que no falta demasiado tiempo para alcanzar el pico, sobre todo, de bronquiolitis.

Andrea Weidmann, responsable de Pediatría de la Dirección de Materno Infancia, señaló a Diario La Provincia SJ que "los casos de bronquiolitis son los que han registrado un aumento y para este escenario nos preparamos. Actualmente, el 70% de las consultas pediátricas es por patologías respiratorias que también incluyen cuadro por gripe y el virus sincicial respitarorio; propios de esta época del año".

En ese contexto, resaltó que "creemos que no estamos muy lejos del pico de casos. En otras provincias, se alcanzó en mayo y tenemos disponibilidad de camas en los servicios. Es por eso que es importante estar atentos a los síntomas, para que no haya complicaciones evitables, y cumplir con acciones de prevención como ventilación de ambientes y no exponer a los chicos a humo. También usar alcohol en gel y si hay alguna persona enferma en casa, aislarla de los más chicos para cortar los contagios"

La bronquiolitis afecta fundamentalmente a menores de 2 años y la profesional hizo hincapié en que "se debe tener el calendario de vacunas al día, así como los controles del niño sano. Si hablamos de lactantes, que sigan tomando teta es fundamental para su hidratación, nutrición y sistema inmunológico", resaltó.

Acerca de la consulta, destacó que los papás deben asistir a pedir ayuda profesional para valoración para recibir el tratamiento adecuado. "Tanto centros de salud (donde funcionan salas de internación abreviada), hospitales departamentales y los principales están preparados para esta etapa", señaló.