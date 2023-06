Sandra, la artesana sanjuanina que creó al telar imponentes banderas argentinas

martes, 20 de junio de 2023 07:09

Este martes, como cada 20 de junio, se celebra en la Argentina el Día de la Bandera. Más allá de los actos y conmemoraciones oficiales, existen historias únicas que tejen la grandeza de nuestra bandera en cada hilo y cada puntada.

Sandra Royon es una artesana sanjuanina, recientemente radicada en Córdoba, que desde hace más de diez años encuentra en el telar no solo su herramienta para tejer, sino también un profundo sentido del patriotismo.

Algo particular de su inicio en este mundo, es que lo hizo en el hogar de un patriota, el Museo y Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento. "Comencé a tejer al telar hace 14 años. Aunque una tía paterna me enseñó a los 8 años a tejer a dos agujas y al crochet, el tejido a telar lo aprendí en la Casa de Sarmiento. Allí tomé unos cursos básicos y luego me seguí capacitando", recordó Sandra en diálogo con Diario La Provincia SJ.

La celeste y blanca

Sus primeras obras fueron en un Telar María de un metro y actualmente sus prendas son confeccionadas en un telar de cuatro cuadros. Si bien hace mantas para bebé, ruanas, pashminas, caminos de mesas, etc., su producción estrella es la Bandera Argentina.

"Comencé a tejer la bandera hace unos 10 años por incentivo de una persona muy importante para mí que siempre me acompañó en este camino. Él me marcó que ningún stand de las ferias en las que yo participaba tenían la bandera y que yo debería tejerla".

Su habilidad y pasión se entrelazan en cada hilo, creando una obra de arte que trasciende el mero objeto y se convierte en un puente hacia nuestra historia y nuestras raíces. "La Bandera, más allá de su importancia como nuestro símbolo nacional, me trajo mucha satisfacción ya que en una edición de la Feria Internacional de Artesanías de San Juan fue la pieza premiada", reveló la artesana.

El enhebrar el telar y tejer cada bandera le toma alrededor de entre 6 y 8 jornadas de 8 horas cada una, por lo que su precio al día de hoy es de $50.000.

"Cuando me presento en ferias lo hago con mi telar, para que la gente pueda palpar el arte de tejer, invitando al público a que se siente y haga unas pasadas. Es muy satisfactoria la devolución del público en general, sobre todo porque inmediatamente lo relacionan con doña Paula Albarracín de Sarmiento", sentenció.

Hoy, en el Día de la Bandera, celebremos con gratitud y admiración a aquellos que, como Sandra Royon, dedican su talento y pasión a mantener viva la llama de nuestro orgullo nacional.