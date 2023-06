Preocupación por casos de intoxicaciones con monóxido de carbono en San Juan por "malos manejos"

martes, 20 de junio de 2023 08:49

Llegó el frío persistente a San Juan y comenzaron a conocerse casos de intoxicaciones con monóxido de carbono, un enemigo "invisible" que es despedido por sistemas de calefacción que no cumplen con medidas de seguridad, tanto caseros como con artefactos. Ante ello, la Dirección de Protección Civil reforzó su campaña de prevención y señaló que todas las situaciones son evitables pero hay malos manejos que llevan a que los intentos por abrigarse pongan en riesgo la vida.

"Estamos atentos a la progresión de casos; es algo que nos preocupa y en ello, la prevención es clave", destacó a Diario La Provincia SJ, el director de Protección Civil, Carlos Heredia. "Para esta época del año hay que tener especial precaución con el uso de elementos de calefacción. Acerca de los braseros, es importante tener la ventilación de los ambientes. Por supuesto que esto no plantea una contradicción a lo que se busca que es calefaccionar; sino que hay que asegurarse de tener alguna ventana semiabierta para que haya renovación de aire, cada tanto", explicó.

Además, dio un dato fundamental: "en la noche y cuando se duerme, no se deben dejar braseros encendidos en habitaciones. Se calefacciona antes de irse a dormir y luego, se retira el brasero. Es que, de lo contrario, el monóxido de carbono contamina la sangre y quita el oxígeno y al estar dormidos, no tenemos posibilidad de reaccionar y pedir ayuda. Hay que ser precavidos".

Heredia, que además es experimentado en la materia como exjefe de Bomberos de la Policía de San Juan, también apuntó a un manejo responsable de los artefactos de calefacción a gas. "Los aparatos que se usen tienen que tener tiraje al exterior (tiro balanceado). Es decir que los gases de la combustión, entre ellos el monóxido de carbono, vayan al exterior y no queden en los ambientes. Hay que tener una ventilación constante y se debe abrir los ambientes cada tanto para descomprimir el aire del ambiente", describió.

En los casos en los que el gas llegue al domicilio por la red de una distribuidora: "indudablemente, hay que chequear el sistema cada temporada, así como los aparatos y que estén en condiciones y despejadas las rejillas de ventilación de la vivienda. Son fijas y no deben estar obstruidas o tapadas. Hemos encontrado casas en las que están totalmente cubiertas porque la gente no quiere que entre aire frío. Pero su función es esa: que haya intercambio o tiraje de aire. No por eso se va a enfriar la vivienda".

Remarcó la necesidad que la verificación de calefactores a gas se realice con profesionales matriculados. "Es una responsabilidad técnica que se debe cumplir y garantizar", dijo.

Además, resaltó un "no" rotundo en calefacción: "no se pueden usar pantallas a gas ya sea conectadas a garrafas o a la red de gas, en el interior de una casa. Es un agente de llama libre que está consumiendo el oxígeno del ambiente y no tienen una adecuada ventilación. Hemos visto su uso en espacios amplios (salones) porque calefaccionan muy rápido pero es porque consumen el oxígeno del lugar. Esos elementos no están reglamentados para usar calefacción".

Qué pasa con la calefacción eléctrica

Si bien los artefactos eléctricos no despiden monóxido de carbono, su mal uso puede ocasionar incendios y también poner en riesgo la vida.

Carlos Heredia detalló con respecto a caloventores y estufas eléctricas que "el elemento puede estar bien pero si sobrecargamos las líneas eléctricas, pueden generarse cortocircuitos. No hay que colocar, por ejemplo, en una misma "zapatilla" eléctrica, dos o tres artefactos".

También detalló que hay que prestar atención acerca del lugar en el que se colocan: "son elementos plásticos que toman calor. Por lo que si hay cerca elementos inflamables como ropa o camas. Vale destacar que mucha de la ropa que usamos tiene materiales sintéticos, muy inflamables y volátiles; de fácil combustión. A la menor temperatura, se incendian".