"Los hice sentir en San Juan": la emoción de Pablo, finalista del Campeonato Federal del Asado

Este lunes, la Ciudad de Buenos Aires fue el epicentro del Campeonato Federal del Asado y Pablo Gastón Tejada Ruiz llegó a la final representando a San Juan. Compitió con cinco asadores más para preparar tira de asado, chorizo, morcilla, medialuna de vacío y verduras y finalmente el jurado se inclinó por el representante de Formosa. Agradecido, el jachallero realizó un extenso posteo en redes sociales para dar gracias por la experiencia y hacer algunas confesiones de su paso por el desafío parrillero.

"Para cerrar esta gran experiencia que fue el Campeonato Federal del Asado quiero agradecer a mucha gente que me ayudó y empujó para dar lo mejor, sobre todo sentirme orgulloso de haber cumplido el objetivo que me había propuesto que era ser finalista y lo logré y me llena el corazón haberlo realizado y que mi provincia haya quedado dentro de las mejores en la comida tradicional argentina por primera vez en este certamen", expresó.

Pablo con Héctor Germán Caballero, ganador del Campeonato Federal del Asado.

Entre quienes figuraron entre sus agradecimientos estaban su esposa e hijos, su mamá y amigos así como referentes gastronómicos de San Juan. "Agradecer al Profe Mauricio Savoca por hacerme siempre seguimiento y dándome tips como todo un profesional que es y corrigiéndome para perfeccionarme sus detalles me ayudaron mucho, a Mauricio Darío Barón por darme el empujoncito a animarme a más y creer en mí persona de gran corazón y muy noble. A Mauricio Ballato por los consejos ya que el había estado acá en la edición anterior; eso ayudo mucho su experiencia lo avala", señaló.

Asimismo, valoró el apoyo de comercios y artesanos, a la empresa en la que trabaja y dejó una perlita. "Agradecer a Jose Luis de la Vega porque sus artesanías y lo que le pedí cada vez que competí dio un valor agregado por su facilidad y creatividad. También fue parte de esto. El país entero vio sus platos del mapa de San Juan curados con aceite de oliva uno de ellos quedó en manos de Cristian Petersen (reconocido chef) orgullo para vos, Hermano".

Pablo, se sinceró sobre el final del posteo: "Agradecer a la provincia de San Juan por darme la oportunidad de ir y darlo todo por dejar en alto el standard sanjuanino y a mi Jáchal querido, mi tierra, mis costumbres me tiran con amor y pasión a ser incansable y luchar siempre. Me tocó competir conmigo mismo y superarme, buscar un objetivo y lograrlo pero sobre todo darle a mí hijos Juan Ignacio y León una enseñanza: Hay que dejar todo y no traerse nada de vuelta y que nada es imposible si el amor de la familia está con nosotros, se deben llevar la humildad y honestidad como carta de presentación, el corazón y el amor como motor de empuje y que los límites se los pone uno si no es apasionado por lo que hace".

Destacó que "no se trata de cocinar, Se trata de expresar AMOR, PASION Y TRANSMITIR UN VIAJE MÁGICO EN LAS PERSONAS CON LA COMIDA. San Juan se escuchó frente a una multitud y vieron un sanjuanino correr con pala llena de brasas, muchos decían "Dale perro" sintiéndose amigos identificados y parte de la competencia. Sentí el afecto de aquellos que decían el "sanjua" es un loco lindo".

Y sentenció: "logré el objetivo los hice sentir en San Juan a kilómetros de distancia. Que lindo es ser Sanjuanino, que lindo es sentirte orgulloso de tu tierra".