Giuliana, la sanjuanina que conquista en Jordania: "es una experiencia hermosa"

viernes, 2 de junio de 2023 15:47

Es una experiencia difícil pero hermosa. Giuliana Cabello tiene 29 años de edad y es la menos de cuatro hermanos. Cuando dio el paso de salir por primera vez del país de la mano de la danza nunca pensó que la experiencia iba a ser tan fuerte y gratificante. La joven baila en el hotel 5 estrellas intercontinental Jordania Aqaba, hasta donde llegó de la mano de la marca ADARA.

Pero fueron sus conocimientos en un amplio abanico de danzas lo que le permitió instalarse y hoy ser la "embajadora sanjuanina" en aquel país árabe. "Ésta es la primera vez que salgo del país. He bailado en escenarios importantes fuera de San Juan y bailé mucho en la Fiesta del Sol y eso ayuda como artista. Pero ésta es la primera vez que bailo en un país árabe", comenzó expresando la joven a Diario La Provincia SJ.

Giuliana comenzó con su amor por la danza cuando tenía 5 años de edad. Por aquel entonces le pidió a su mamá que la llevara a danzas árabes y luego a los 11 años comenzó en el instituto Mirabile con la profesora Carla Martinazzo, a quien considera parte de su familia. En ese instituto ejerció como bailarina árabe y empezó con otras disciplinas como flamenco, jazz, clásico y estilo libre.

"Siempre he venido trabajando para crecer y mostrarme. El año pasado me dio la oportunidad la empresa ADARA de Buenos Aires, con Julieta Tizzon. Ella me hizo embajadora de su marca. Sin conocerme confió en mi y estoy muy agradecida con ella", expresó la joven quien destacó que gracias a eso conoció a María Eugenia Rapaccioli, quien fue embajadora de esa marca en el 2022.

A partir de su llegada a Jordania los desafíos que se le presentaron fueron de manera constante tanto desde la cultura y tradición hasta en lo afectivo. "Al llegar a Jordania fue chocante ver muchas cosas. Uno puede saber mucho pero al llegar acá es otra cosa y otra realidad. Sabía qué me esperaba y qué no pero vivirlo es otra cosa. Es un país mucho más abierto y gracias a Dios nunca nos pasó nada. Uno se puede vestir como quiera", explicó aclarando que sí tienen miradas encima pero es normal y ya se acostumbraron.

Ella trabaja en el Jordania Aqaba, que está ubicado al sur de aquel país, con mirada al Mar Rojo y al límite con Israel y Egipto. Donde se aloja hay personas de diversos lugares del mundo, no solo árabes sino también de Australia, México y España, entre otros lugares. Eso le permite no sentir tanto la diferencia cultural y tener otros intercambios con personas de todo el mundo.

Pero en este proceso no está sola. Giuliana conoció a una joven argentina, Irupe González de Chaco, a quien conoció en el aeropuerto y forjó una fuerte amistad. "Agradezco haber venido con ella, nos llevamos súper bien. Al principio nos fuimos conociendo pero con la convivencia nos llevamos re bien. Agradezco porque puedo compartir muchas cosas buenas y malas. Vivirlo con alguien que esté al lado tuyo y estemos en las buenas y en las malas juntas es increíble. Sola creo que es mucho más difícil", destacó.

Sin dudas los dos puntos más difíciles termina siendo el idioma y la cultura. Con ambos se va adaptando poco a poco. En el tema del idioma comenzó a estudiar árabe el año pasado y eso le sirvió mucho para mantener los primeros diálogos. Con respecto a la cultura, si bien algunas cosas son impactantes, otras ya se va acostumbrando. "Lo que más nos llamó la atención es la cultura. En el hotel en el que estamos tienen muchas piletas. Cuando vimos a las mujeres tapadas, vimos que se metían al agua así como estaban con ropa. Eso nos llamó mucho la atención. Dijimos con el calor que hace, cómo hacen para meterse así al agua. Pero eso fueron los primeros días y ya nos acostumbramos", destacó.

El contrato que tiene Giuliana en Jordania es por 6 meses, una vez que se termine volverá a la Argentina. "Siempre están las ganas de ver los afectos, los amigos. Nuestros afectos y nuestra gente no se compara con nadie. En ninguna parte del mundo se nos parece", finalizó.