San Juan llegó a la final del Campeonato Federal del Asado pero ganó Formosa

lunes, 19 de junio de 2023 19:57

Este lunes 19 de junio, la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en el corazón del mundo parrillero de 10 a 18. Es que sobre la Avenida 9 de Julio, entre Corrientes y Avenida de Mayo, se llevó a cabo el Campeonato Federal del Asado. Así, a lo largo de cinco cuadras, la emblemática avenida porteña reunió a cocineros de las 23 provincias del territorio nacional y de CABA para consagrar al mejor parrillero del país.

Los finalistas de esta edición fueron los representantes de Entre Ríos, San Juan (con Pablo Gaston Tejada Ruiz), Buenos Aires, Formosa, Chaco y Salta, quienes en la etapa final debieron cocinar durante una hora tira de asado, chorizo, morcilla, medialuna de vacío y verduras.

El vencedor fue Héctor Germán Caballero, un maestro de las parrillas que nació hace 32 años en la localidad de Clorinda, provincia de Formosa. Según cuentan, cuando solo tenía 6 años dejó su lugar natal para trasladarse a General Lucio Mansilla, al sur de la provincia y en la rivera del Río Bermejo. Tan solo un año más tarde, dio sus primeros pasos en la gastronomía, ayudando a sus padres, Bety y Mingo, en la elaboración de panificados y comidas típicas para vender. Ese fue solo un comienzo que hoy, en medio de este reconocimiento, lo encuentra trabajando en su emprendimiento familiar: Madretierra Gourmet.

Foto: NA

Hoy, con más de 13 años de experiencia, logró vencer a otros 23 maestros de las parrillas. Antes de alzarse con este premio, Germán confesó: “El orgullo que me provoca representar a Formosa en este prestigioso torneo no me entra en el pecho. Llego ansioso y con el corazón en la mano, para entregar lo mejor de mí”. Y así lo demostró en sus platos iniciales: con una bondiola de cerdo (a punto), unos riñones a punto y un lomo de surubí (como plato regional elegido) y en los finales: con una tira de asado, chorizo y morcilla, y medialuna de vacío, todos sacados en su punto, destacó Infobae.

San Juan, con representante de lujo

Pablo Gastón Tejada Ruíz fue el asador que cocinó para poner en primer lugar a San Juan. Cuenta con 15 años de experiencia como parrillero y su primer asado lo preparó a los 13 años de edad.

Su especialidad es la punta de espalda, ya que su forma es el mapa de San Juan. Le gusta hacerlo a las llamas ahumado con jarilla, con una salmuera que prepara a base de algunos ingredientes muy particulares que le gusta utilizar y le generan “una magia muy bonita”, y asegura que ese sabor te traslada al sector cuyano y te lleva directo a San Juan.

“Los primeros asados de mi vida los aprendí de mi papá y quien me insistió de que participara de este evento tan lindo y grande fue un colega muy conocido en el ámbito de los asados y me siento muy agradecido por él”, detalló.