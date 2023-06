Empleados de una empresa emblemática de San Juan irán a paro para reclamar por sus salarios

lunes, 19 de junio de 2023 09:03

Empleados de la empresa sanjuanina Taranto iniciarán una serie de paros desde esta semana para reclamar por una recomposición salarial. Se trata de alrededor de 180 trabajadores que vienen desde hace varios días en estado de alerta e incluso el sábado decidieron movilizarse para demostrar el malestar por las condiciones laborales.

Los reclamos son por problemas de despidos de personal, recategorización, actualización del presentismo y el pago de los feriados nacionales, entre otros tantos reclamos. En este escenario, los empleados comenzaron una serie de medida de fuerza de la mano de la UOM que se verían fortalecidas en estos días.

"Reclamámos el feriado y pago por ley, se sumaron otros acontecimientos como falta de categoría, de no pagar antigüedad, irregularidades que hemos detectado. El gremio está para controlar que se pague lo que corresponde y por ley", señaló Mario D'aliesi, interventor de UOM, a Diario La Provincia SJ.

Desde el sindicato explicaron que llevan varias reuniones en la Subsecretaría de Trabajo y se ha hecho una negociación de partes para mejorar varios puntos pero no prosperó. "El pago doble del feriado trabajado, un ítems que no lo han aplicado, no pagan el convenio colectivo de trabajo, dejaron fijos ítems de la producción que quedaron congelados en 70 y 100 pesos. He pedido que se modifique esto y mejore el salario de los trabajadores", enumeró subrayando que "esto enojó a la patronal y en el medio de una reunión, se hizo el despido de 8 contratados y 2 personas con muchos años de aporte".

Dalessi señaló que ante eso la Unión Obrera Metalúrgica inició una serie de medidas de fuerza con los trabajadores que no afectaba la producción pero como aún no hay respuesta se decidió ir por más. "Nos ha subestimado. En 2 semanas de manifestaciones, no he generado odio en la empresa. Son muchos años de parte de la gerencia de no construir vínculo con los trabajadores. Estamos haciendo actividades gremiales sin perjuicio de la producción para visibilizar el descontento", explicó.

Los empleados están manifestando en la media hora de descanso que tienen y no producen en ese momento. El sábado pasado, fuera del horario laboral, hicieron una marcha por el microcentro en medio de la jornada comercial por el Día del Padre, y ahora iniciarán paros.

"El salario es bajo, la inflación alta, no podemos no pensar en nuestra gente. Esta decisión la hemos tomado en asamblea y realizaremos paros", advirtió sobre lo que se vendrá a partir de este miércoles en el sector industrial.