Todo por ellos: amor y entrega de los papás que trabajan largos turnos alejados de sus hijos

domingo, 18 de junio de 2023 07:05

La paternidad es un concepto que trasciende las definiciones convencionales y se manifiesta en diversas formas y contextos. Ser padre va más allá de la simple relación biológica, implica un compromiso profundo, una entrega incondicional y la capacidad de brindar amor y protección.

La figura del padre proveedor, aquel que trabaja incansablemente para asegurar el sustento y bienestar económico de su familia, es una forma de paternidad que ha sido tradicionalmente valorada. Hay muchas profesiones que llevan este sacrificio a otro nivel y hacen que los padres no puedan ver a sus criaturas durante muchos días, e incluso semanas.

Trabajador minero y emprendedor



Sergio Sisterna, es un trabajador incansable. Es un conocido fotógrafo y videógrafo de la provincia, pero además, lleva más de 15 años siendo trabajador minero y media década con un emprendimiento cervecero, vermutero (leer sobre Aquelarre y Perséfone) y destilación. Además de todas sus ocupaciones, es padre de dos nenas, Guadalupe (10) y Charo (5).



Es muy apasionado por lo que hace, pero por sobre todas las cosas, le gusta darlo todo por su familia. "Elegí estos trabajos para tener un buen pasar económico, para darle lo mejor a mi familia. Lo más importante es la salud para mis nenas y después poder construir y los sueños que tenía", contó Sergio a Diario La Provincia SJ quien actualmente está trabajando para Veladero en un régimen de 14 por 14.



Ser padre es otro trabajo, tal vez el que más placer le da. Pero además de mucho amor, en estos diez años ha acumulado muchas anécdotas, incluso del instante mismo en el que se convirtió en papá. "Cuando estaba por nacer Guada, yo estaba muy nervioso en el Sanatorio Argentino. Me dijeron que en media hora iba a nacer, pero habían pasado 50 minutos y no tenía novedades. Me puse como loco. En un momento se abrieron las puertas del ascensor y salió una mujer con una bebé. Corrí para sacarle una foto, darle un beso. Resulta que no era mi señora, era otra mujer con otra bebé. Inmediatamente vino corriendo el verdadero papá. Tuvimos una discusión, pero por suerte entendió que no había sido intencional. ¡Me había equivocado de mujer! Ahora es muy chistoso pero en ese momento fue de terror", recordó entre risas.

Amor sobre ruedas

Ricardo Font tiene otra realidad. Cuando comenzó la relación con su mujer, Laura, ella ya tenía una pequeñita, Sofía. Desde el primer instante lo adoptó como su papá. Hoy, esa nena ya tiene diez años y es la luz de sus ojos. Pero además, en dos meses será papá de otra beba. "Ser padre es lo más lindo que le puede pasar a una persona. Siempre quise formar una familia. Soy muy cariñoso y amo estar con mi hija y sé que será lo mismo con la que está por llegar", aseguró.



Para poder sacarlas adelante, desde hace un tiempo se dedica al transporte de personal para una conocida empresa multinacional, aunque tiene más de una década de experiencia atrás del volante. "Algo que amo es manejar y viajar. Pero sobre todo, elegí este trabajo por la paga. Ya que la empresa para la que trabajo está subcontratada para la minería, para el turismo y otros servicios dentro del país. El sueldo es bueno y hago lo que me gusta, pero tiene esta otra parte que es la de estar alejado de mi familia", confesó.



"Cuando trabajaba en San Juan con mi camión, por mis medios, estaba menos tiempo con mi familia que ahora. Prácticamente no podía descansar. Muchas veces trabajaba de día y de noche. Estaba muy acelerado y estresado. Ahora es diferente porque tengo rotaciones y el tiempo que estoy en casa puedo disfrutar de mi familia, pasear o hacer lo que quiera".



Este Día del Padre no tendrá el abrazo que se merece ya que está a cientos de kilómetros. Actualmente, trabaja en la zona central del partido de Carlos Casares (Buenos Aires), desde donde diariamente traslada a los trabajadores de una obra que se está realizando a 55 kilómetros en un pueblo denominado Hortensia. Se trata de la segunda parte de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que se está levantando en tiempo récord y cuyo primer tramo se inaugurará el próximo martes 20 de junio.

"Aunque obviamente me pierdo algunos eventos importantes, este trabajo me ha permitido vivir con menos estrés y asegurarnos el futuro. Ha sido un cambio radical y mi hija siempre lo resalta".

El sacrificio de cuidar a propios y ajenos



Darío Celiz es cuatro veces más feliz. Es que es el orgulloso papá de Oriana (12), Lourdes (10), Azul (5) y Alma (3). Pero cuando no está cuidando de ellas, está viendo por cientos de personas ya que hace 16 años ingresó a los servicios de salud.

Primero fue ayudante de enfermería y ahora ya se recibió de enfermero. Tiene muchos trabajos, en el servicio médico de urgencias del Hospital Rawson, en el COE (Centro Odontológico) y en el proyecto del Túnel de Zonda, por lo que cada tiempo libre vale oro para él.



"Las guardias son muy difíciles y más si tenés dos o tres trabajos. Además, si querés estar en fechas importantes tenés que hacer muchos sacrificios para ir adelantándolas. Para el nacimiento de mis hijas me guardé las semanas de vacaciones para poder estar el mayor tiempo posible con ellas y su mamá, porque sino era imposible colaborar debido a mis turnos tan largos", recordó.

Para el personal de salud no existen "las fiestas", pero a fin de año suelen tener una pequeña licencia. "Me ha tocado estar de guardia para Navidad y que mis hijas llegaran alrededor de la una para sorprenderme y brindar juntos. Fue hermoso. Un ratito cortito pero lindo", sentenció.

En este Día del Padre, es importante reconocer y celebrar todas las formas de paternidad, honrar el papel fundamental que desempeñan en la vida de sus hijos y expresar nuestro profundo agradecimiento por su amor, dedicación y sacrificio. Cada padre, desde su propia experiencia y estilo, deja una huella imborrable en el corazón de sus hijos, construyendo un legado de amor que trasciende el tiempo y perdura para siempre.